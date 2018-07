Inel de două milioane de euro!!! Paris Hilton și-a adus jumătatea în România! Cine este cel care i-a cucerit inima?!

Paris Hilton a vorbit într-un interviu exclusiv, pentru Observator, despre jumătatea ei!! Chris a cerut-o în căsătorie pe frumoasa milionară pe pârtia din Aspen, Colorado, când erau în vacanţa de iarnă.

inelul pe care i l-a oferit costă nu mai puţin de două milioane de dolari şi a devenit una dintre cele mai impresionate bijuterii de la Hollywood. Şi, pentru că nu vrea să stea prea mult departe de iubita lui, Chris a însoţit-o şi în România.

"A fost destul de romantic când am primit inelul, este cel mai frumos inel, am văzut foarte multe inele de logodnă minunate în viaţa mea, dar nu am mai văzut un inel ca acesta nciodată! Este un adevărat gentleman, îmi cară echipamentul de DJ", a povestit Paris, în interviul exclusiv, oferit Observator.

Interviul acordat în exclusivitate de Paris Hilton va fi difuzat în seara aceasta, în jurnalul de seară Observator, de la 19:00.