Inna, surprinsă doar într-un sutien, în bucătărie. Ce detaliu a atras atenția fanilor

Inna a lansat albumul „Heartbreaker" și a mers în Dubai pentru a filma videoclipurile pieselor "Maza Jaja" și "Flashbacks.

Albumul "Heartbreaker" cuprinde zece melodii ("Maza Jaja", "Heartbreaker", "One Reason", "Flashbacks", "You and I", "Beautiful Lie", "Gucci Balenciaga", "Sunset Dinner" și "Thicky") realizate în urma sesiunii Dance Queen's House. Artista a fost izolată timp de 3 săptămâni într-o casă alături de compozitori și producători apreciați, ca Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli, potrivit infomusic.ro

Inna, artistă recunoscută la nivel internațional

Citește și: Și-a înnebunit admiratorii! Inna, aparitie incendiară într-un costum de baie alb, extrem de sexy! | Foto

Pe numele său real, Elena Alexandra Apostoleanu s-a născut în 1986, în Mangalia.

Piese precum „Sun is Up”, „I Am the Club Rocker”, „Un Momento” i-au oferit un suuces răsunător pe plan internațional.

Inna este o artistă care a avut ocazia să se întâlnească cu mulți colegi de breaslă internaționali:

„Am avut ocazia să cunosc mulţi artişti internaţionali, pe care o lume întreagă îi admiră. Jay-Z mi se pare un artist şi un om extraordinar, la fel şi Miguel, Will I Am sau Sean Paul, Pitbull, J Balvin. Nu m-a dezamăgit niciun artist din cei pe care i-am cunoscut. Sunt oameni extraordinari, care şi-au construit cariere uriaşe şi s-au menţinut la un super nivel, ceea ce nu e deloc uşor”, a povestit Inna într-un interviu pentu OkMagazine.

Ce a însemnat pandemia de coronavirus pentru Inna

Inna, la fel ca toți artiștii, a fost afectată de pandemia de coronavirus. Totuși, odihna de care a avut parte în momentul izolării din primăvară, i-a priit artistei.

Citește și: Clipe de coșmar pentru Inna. Artista a fost la un pas de moarte: "M-au împins"

„Este dificil ce trăim, este o experienţă nouă pentru mulţi dintre noi, care ne face să ne reevaluăm vieţile, modul în care trăim, care ne sunt priorităţile. Ca noi toţi: mască, dezinfectant, vitamine, mă odihnesc. Mai nou, fac şi sport, mă relaxează. Îmi lipseşte mult să fiu pe scenă, să mă întâlnescu cu fanii, să le simt energia, să pot să plec oricând vreau către orice destinaţie”, a precizat Inna pentru sursa menționată anterior.

Citește și: Ce operații estetice are, de fapt, Inna? Cântăreața a spus tot adevărul despre intervențiile de înfrumusețare