INTERVIU EXCLUSIV - Gal Gadot, la Observator, Antena 1, în această seară, ora 19:00

Una dintre cele mai cunoscute actriţe ale lumii, Gal Gadot, a oferit un interviu în exclusivitate pentru România echipei Observator Antena 1. Actriţa şi supermodelul care a pătruns pe lista celor mai influenţi 100 de oameni ai planetei în anul 2018, precum şi pe cea a celor mai bine plătiţi actori ai lumii, se pregătește de lansarea unui nou film - "Heart of Stone".

Starul Hollywoodian s-a transformat pentru ultimul său rol din "femeia fantastică" într-un agent secret pregătit să facă faţă tuturor provocărilor şi să salveze lumea de la un potenţial dezastru.

Gal Gadot a oferit un interviu în exclusivitate pentru Observator, la Antena 1:

"Aş vrea să am cu adevărat, nu doar atunci când intru în pielea unui personaj, puterea de a vindeca oamenii", a mărturisit actriţa de origine israeliană în interviul acordat Observator, Antena 1. Ea a transmis un mesaj special pentru fanii ei de România pe care telespectatorii îl vor vedea în această seara, la Observator, ora 19:00.

Desemnată Miss Israel în 2004 şi reprezentantă a ţării sale la concursul Miss Universe, Gal Gadot a devenit cunoscută la nivel internaţional după apariţiile în filmele din seria Fast and Furious, dar şi după portretizarea personajului "Femeia fantastică" în filmul cu acelaşi nume, precum şi în Batman v Superman: Dawn of Justice şi Justice League. Ea a mai jucat în producţiile Red Notice şi Death of the Nile. Interviul complet cu Gal Gadot se vede în această seara, la Observator, ora 19:00.

