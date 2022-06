Întregul mesaj transmis de Amber Heard, după ce Johnny Depp a câștigat procesul: ”Dezamăgirea pe care o simt e dincolo de cuvinte”

"Actriţa Amber Heard l-a defăimat pe fostul ei soţ Johnny Depp considerându-se victimă a violenţelor conjugale", au concluzionat miercuri juraţii la un tribunal american, la capătul unui proces ultra mediatizat care a dezvăluit momente neplăcute din căsnicia celor două vedete de la Hollywood.

Cei şapte juraţi au răspuns afirmativ la întrebarea dacă titlul şi două pasaje dintr-un articol, publicat în 2018 de Amber Heard, conţinea afirmaţii defăimătoare cu privire la Johnny Depp, potrivit deciziei lor.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă din cauză că un munte de dovezi nu a fost suficient pentru a rezista puterii, influenţei disproporţionate a fostului meu soţ.

Sunt și mai dezamăgită de ceea ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Ne duce înapoi într-un timp în care atunci când o femeie deschidea gura să se apere putea fi umilită. Trimite înapoi idea că violența împotriva femeilor trebuie să fie luată în serios.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber și deschis", a transmis actriţa într-un mesaj postat pe re'elele de socializare.