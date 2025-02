Mesajul emoționant pe care Radu Vâlcan l-a primit de la soția lui la plecarea lui în Thailanda pentru noul sezon Insula Iubirii

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda pentru filmările noului sezon Insula Iubirii, show-ul tentațiilor care a ajuns la sezonul 9.

Prezentatorul Insula Iubirii, Radu Vâlcan, și-a luat rămas bun de la familia și a plecat din nou în Thailanda pentru o lună pentru a filma sezonul 9 din Insula Iubirii.

Cu o seară înainte de plecare, Adela Popescu, soția prezentatorului, a postat pe contul ei de Instagram cum au sărbătorit ca familie timp împreună. Ea a povestit că soțul ei a plecat la film cu cei trei băieți ai lor și apoi seara au stat împreună, Radu le-a gătit, iar copiii s-au bucurat de joacă.

Mesajul emoționant pe care Radu Vâlcan l-a primit de la soția lui

A doua zi de dimineață, Adela Popescu l-a dus la aeroport pe soțul ei și mai târziu i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram. Postarea ei a adunat peste 24.000 aprecieri, iar mesajele laudative ale fanilor au curs.

Cei doi soți sunt extrem de apreciați în showbiz-ul românesc pentru relația lor longevivă, povestea de dragoste minunată și familia superbă pe care au întemeiat-o alături de cei 3 băieți ai lor. Iubirea și respectul pe care și le poartă i-au ajutat să păstreze vie relația lor, fiind extrem de dedicați familiei.

Adela i-a transmis un mesaj romantic și emoționant soțului ei, semn că are de gând să își împărtășescă sentimentele în legătură cu plecarea lui în Thailanda pe tot parcursul șederii lui Radu acolo. Ea a mărturisit că îi va duce dorul.

„Scumpe, acum ca ai plecat, mi-am cumparat lalele, bere si struguri. Nu te ingrijora, berea azi, strugurii maine. Sau invers.

Voiam sa iti spun ca nu am deschis inca scrisoarea de la tine. Nu vad de ce as face-o. Am in minte doua scenarii:

1. O sa ma emotionez peste masura( si nu e cazul);

2. Ma anunti ca nu te mai intorci. Ca vrei sa iti cumperi tuktuk si sa cultivi mango si banane. Nu te-as judeca, e galagie mare acasa la noi. Si tantari vara.

Serios, nu am deschis-o. Sper totusi sa fie parola de la wifi pentru musafiri.

Sa dai semn cand aterizezi. ❤️ #LOVEpeSTORY si in Feed. :) #ThaiRoDialog”

Fanii cuplului au reacționat imediat.

“O să-mi placa la nebunie dialogul din story uri din următoarea perioada! Minunați, asa sunteți! ”

“Iooooi ce fain ai scris, Adela ”

“Adela trebuia sa te faci scriitoare, ai un stil foarte frumos de a povesti”

La rândul lui, Radu Vâlcan a făcut și el o postare pe Instagram pentru Adela după ce a ajuns în Thailanda.

„Iubire, ca să îți răspund la postarea de pe IG, am ajuns in Tailanda. Să știi că NU mi-a fost ușor. Zborul a fost lung, dar lin, fară turbulențe. Am avut parte de liniște, m-am gândit la ce am de făcut pe-aici. După cum bine vezi, aici plouă, însă temperatura este ideală. M-am bucurat să îmi revăd colegii, să depănăm amintiri. Atmosfera este una relaxantă. Nu putea fi altfel, chiar dacă toată lumea este conectată la următorul sezon, 9. Apropo, știai că 9 este și despre înțelepciune și o înțelegere profundă, că este și cifra lui Dumnezeu!? Am citit și eu acum. Pentru asta îți mulțumesc, pentru cele de mai sus. Și, încă ceva, parola de Wi-Fi este " Te iubesc " ! :)

@adela_popescu ”

Conexiunea puternică dintre Radu Vâlcan și soția lui depășește orice bariere și se vede cât de îndrăgostiți sunt cei doi, chiar și după 10 ani de căsnicie.

