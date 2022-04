Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu, s-a logodit. Vedeta așteaptă primul copil și și-a pozat burtica de gravidă

Ioana Voicu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Prezentatoarea TV așteaptă primul copil și tocmai a anunțat că a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alex Fenechiu.

Fiica politicianului a dat vestea prin intermediul unei postări pe contul de Instagram, în care a publicat și prima imagine cu inelul de logodnă.

Ioana, fiica lui Mădălin Voicu, s-a logodit! Prezentatoarea TV este însărcinată cu primul copil

Ioana Voicu trăiește o frumoasă poveste de dragoste și este mai fericită ca niciodată. În doar câteva săptămâni, își va ține în brațe fetița și tocmai s-a logodit cu partenerul ei de viața. Cum și-a obișnuit deja fanii, ea a dat marea veste prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

Vedeta a publicat pe contul ei de Instagram o nouă fotografie adorabilă cu burtica de gravidă, din timpul unei ședințe foto, și una cu mult așteptatul inel de logodnă. În descrierea acestora, prezentatoarea TV a scris: „Un singur cuvânt… IUBIRE”, în limba engleză.

Ce spune Ioana Voicu despre sarcină. Vedeta va aduce pe lume o fetiță în luna mai

Nu este prima dată când frumoasa prezentatoare vorbește despre sarcină. Recent, ea a dezvăluit pentru Spy News când va veni pe lume micuța și cum s-a simțit de-a lungul ultimelor luni.

„Se spune că fetițele vin mai devreme, așa am auzit. Data programată este între 5 și 15 mai, dar sperăm să ajungem până acolo. Există această posibilitate (n.red.: să nască mai devreme), eu având și placenta Praevia. Să duc până la termen nu este imposibil, dar există anumite riscuri, cum ar fi să nasc mai devreme. Singura problemă este că respir puțin cam greu și nu prea mai pot urca scările”, a declarat Ioana Voicu în emisiunea „Star News”.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, mai declara prezentatoarea TV în ianuarie 2022, la Antena Stars, relatează Spynews.ro.

Cine este Alex Fenechiu, logodnicul Ioanei Voicu

Spre deosebire de Ioana Voicu, logodnicul ei nu este atât de cunoscut în viața mondenă. Cei doi formează un cuplu din 2019 și acum s-au hotărât să ducă relația la următorul nivel. La fel ca și logodnica sa, Alex Funechiu are un tată celebru. El este fiul lui Relu Fenechiu, un cunoscut afacerist și fost ministru al Transporturilor, funcție din care a demisionat în iulie 2013, în urma unei condamnări penale.

Potrivit informațiilor de pe rețelele de socializare, Alex Fenechiu a urmat cursurile de afaceri ale unei Universități din Londra și este co-fondatorul companiei Finverity.

