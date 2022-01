Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu, este însărcinată. Cum arată cu burtica de gravidă și ce sex va avea copilul

Mădălin Voicu va avea o nepoțică. Ioana Voicu a publicat pe rețelele sociale o imgine cu burtica de gravidă și cu descrierea: „Indiferent cât de grea mi-a fost ziua, o singură mișcare e suficientă ca să fie totul din nou în regulă”, a scris Ioana Voicu în dreptul fotografiei.

Ioana Voicu și-a anunțat fanii despre sarcină abia în luna a șasea, pentru că a vrut să fie sigură că totul decurge cum trebuie. Perioada de sarcină de până acum a fost descrisă de fiica lui Mădălin Voicu ca fiind cu suișuri și coborâșuri, dar și cu mici sperieturi.

Ce spune Ioana Voicu despre sarcină

„A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, a declarat Ioana Voicu, la Antena Stars.

Ce nume va purta nepoata lui Mădălin Voicu

Ioana Voicu va aduce pe lume o fetiță, iar numele l-a stabilit deja. Pe nepoata politicianului Mădălin Voicu o va chema Annora.

„Iese taur, ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult. Am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că, dacă o să am o fetiță, așa o va chema”, continuat. „Toată lumea este bucuroasă, entuziasmată, abia așteaptă. Și din gașca de prieteni sunt prima care o să dea startul. Tata era foarte sigur că este băiat. Mă cert de trei ani cu el. Chiar și în direct am avut o dispută în care îi spuneam că eu, când voi rămâne gravidă, voi avea fată”, a mai spus Ioana Voicu.

Ioana Voicu are 34 de ani, este jurnalistă și formează un cuplu cu Alex Fenechiu, co-fondator și director general al unei platforme de finanțare.

