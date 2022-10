Ion Țiriac, gest surprinzător în Africa. Ce a făcut miliardarul departe de casă: „Acolo nu prea există”

Fostul tenismen este cu adevărat fascinat de Namibia, țară din sud-vestul Africii, unde revine de fiecare dată când poate și își petrece mai multe săptămâni. Mai mult, miliardarul român a construit acolo și o grădiniță. Iată ce a declarat Ion Țiriac!

Ion Țiriac a construit o grădiniță în Africa și caută educatoare pentru copii

Fostul tenismen este cunoscut pentru faptele bune pe care le face, importante pentru el fiind sportul și educația copiilor. Nu doar în România a construit o fundație care îi poartă numele, dar s-a gândit să ajute și alte comunități din zone defavorizate. Miliardarul român, care de mai multe ori a apărut în topul Forbes al celor mai bogați oameni, s-a îndrăgostit de Africa. În Namibia, o țară din sud-vestul Africii, se simte ca acasă și tot acolo a construit și o grădiniță, pentru care caută o educatoare.

„Sunt mai mult în Africa, mă preocupă cum găsesc o suplinitoare, o profesoară la grădinița pe care o am acasă acolo. Am vreo 40 de copii și trebuie să meargă la o grădiniță, lucru care acolo nu prea există. Dar la mine acasă așa se face treaba”, a spus Ion Țiriac, potrivit Antena Sport.

Mai mult, se gândește cum ar fi să deschidă o academie de tenis, pe modelul celor pe care le-a văzut în Spania.

„Noi nu avem încă o academie de tenis, trebuie să mă gândesc cumva, cu colegii mei cum o să facem în primăvară cu cei mai răsăriţi. Pe mine Spania mă încântă, trebuie să ne facem şi noi o legătură. Bani avem, nu e o problemă, trebuie să avem însă şi materialul uman. Şi să merite, nu atât investiţia, dar să merite încercarea ca să ajungem unde trebuie”, a mai precizat el, pentru aceeași sursă.

Fostul tenismen a mărturisit, la un moment dat, fascinația pe care o are pentru Namibia, dar și China, pentru care a avut numai cuvinte de laudă.

„Singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții. De absolut tot, dar este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta. În zilele noastre, oamenii nu acordă suficientă importanță Chinei. Din fericire, sau din păcate, pentru toate scopurile, China este ca un continent, nu o țară. Sunt atât de mulți încât doar consumul îi poate face prima țară din lume. Așa că ținând cont de acestea, dacă aș avea 30 de ani acum, m-aș muta în China”, a declarat Ion Țiriac pentru Fanatik.

Ion Țiriac este pe locul trei în topul celor mai bogați români, având o avere de aproape două miliarde de euro din domeniile auto, imobiliar, sportiv și energetic: „Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor”, a explicat el pentru GSP.

