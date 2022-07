Cum arată palatul lui Ion Țiriac. Imagini din locuința afaceristului discret, care are o avere de peste 1 miliard de dolari

Penthouse lui Ion Țiriac are o suprafață de 2400 de metri pătrați și este situat într-un ansamblu rezidențial din afara Capitalei. În interior, totul este din marmură și granit, are o piscină imensă, iar rafinamentul și eleganța descriu fiecare colțișor al casei.

Imagini din penthouse-ul lui Ion Țiriac

În urmă cu câțiva ani, Ion Țiriac a construit un complex în inima Pădurii Băneasa, în care se află cele mai impunătoare apartamente din nordul Bucureștiului.

Acesta a profitat de ocazie pentru a își contrui o locuință pe gustul său. Se pare că Ion Țiriac se răsfață într-un imobil ce are o suprafață de-a dreptul spectaculoasă. Doar baia are 250 de metri pătrați, pe când dormitor e construit pe 100 mp. Din aceștia, 16 sunt ocupați de patul său, tapițat din piele de elefant.

Super penthouse-ul lui Ion Țiriac se întinde pe toată terasa unui bloc, are piscină exterioară și o cameră dedicată trofeelor câștigat la vânătoare.

În clipul următor veți putea viziona imagini din palatul lui Ion Țiriac:

Ce avere are Ion Țiriac

Fostul mare jucător de tenis Ion Țiriac este al doilea în topul celor mai bogați români. Averea lui este clădită în domeniile auto, imobiliar, sportiv și energetic, și se situează în jurul valorii de 2 miliarde de euro, scrie GSP.

”Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț.

Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!”, a spus Ion Țiriac în cadrul unui dialog cu Ovidiu Ioanițoaia.

