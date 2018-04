Ionela Prodan, dezvăluiri uimitoare, după ce și-a revenit din comă: "M-am întors pentru fetița mea!"

Momente grele pentru Ionela Prodan după ce şi-a revenit din comă. Artista a făcut dezvăluiri uimitoare: „Dumnezeu m-a salvat pentru fetița mea”.

Ionela Prodan se afla in continuare in spital, insa aceasta nu este singura cumpana prin care a trecut artista. In urma cu mai multi ani, dupa un accident grav de circulatie, a fost la un pas de moarte:

"Sunt un om adus la viata de Iisus Hristos... (...) L-am visat pe Iisus, ardeam într-un foc. M-a prins de spate, de haine şi m-a aşezat lângă un pom, într-o pădure verde", marturisea artista cu ceva timp in urma", mărturisea artista, în urmă cu mai mult timp.