Irina Columbeanu, primele imagini după ce a fost operată de urgență! Cum arată fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor

A trecut mai bine de o săptămână de zile de când Monica Gabor a dezvăluit că fiica ei, Irina, trebuie să fie operată de urgență din cauza unei afecțiuni la ochi. Acum, însă, fetița de zece ani și-a revenit complet după ce a intrat în sala de operații, dovadă fiind imaginile făcute publice pe contul personal de socializare.

Irina Columbeanu a plecat în America, la mama ei, însă bucuria de a fi împreună a fost umbrită din cauza unei afecțiuni. Diagnosticată cu salazion, Irina a fost operată de urgență, însă se pare că a trecut cu brio de această perioadă. În cele mai recente imagini făcute publice pe contul personal de socializare, Irina apare purtând ochelari.

Monica Gabor a anunțat pe contul de socializare, ca fiica ei suferă de salazion. ”Bună dragii noștri, în legătură cu miile de mesaje pe care le-am primit de la voi legate de ce are Irina Columbeanu la ochi, fetița noastră a fost diagnosticată cu salazion. Din octombrie 2017 atât eu cât și tatăl ei am tot încercat să îi găsim un tratament care sa o vindece de această afecțiune. Din păcate nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar. Pe scurt, fetița noastră de 11 ani are acum nevoie de operație. Acum încercăm din răsputeri să găsim un chirurg din Statele Unite sau România care să îi îndepărteze chisturile. Dorim să vă spunem și vouă prin ce trecem și să vă rugăm din suflet, dacă aveți informații despre un doctor foarte bun care ar putea sa o opereze pe fetița noastră de salazion scrieți-ne fie la comentarii fie dați-ne mesaje în privat. Vă mulțumim că vă pasă! Vă rog distribuiți!”, a scris Monica Gabor, pe rețelele de socializare.