Andra Gogan și fratele său, Răzvan, au trecut prin momente tensionate în Los Angeles, după ce un incendiu de proporții a izbucnit în apropierea cartierului Brentwood, unde locuiesc.

America este afectată în aceste zile de incendii devastatoare, care au forțat mii de oameni să își părăsească locuințele, iar cei doi frați nu au făcut excepție.

Andra Gogan și fratele ei, pregătiți să-și părăsească locuința din Los Angeles din cauza incendiilor. Ce au spus

Andra, care s-a mutat în Statele Unite în urmă cu aproape un an, a fost nevoită să-și facă bagajele împreună cu fratele său, pregătindu-se de o eventuală evacuare. „Era 10.30 dimineața când am văzut un nor de fum, foarte aproape de clădirea unde am apartamentul, în Brentwood, Los Angeles. I-am spus fratelui meu și am mers amândoi până la ultimul etaj al clădirii, ca să vedem cum se vede de sus. Norul nu pornise de la ceva mic, din apropiere, dar de pe dealurile foarte apropiate de cartierul meu, respectiv, Palisades Hills”, a povestit artista pentru Click.

Deși inițial situația nu părea gravă, lucrurile s-au înrăutățit rapid. „Eu și Răzvan ne-am speriat, dar focul nu era atât de mare încât să ne așteptăm la ce s-a ajuns acum. În seara respectivă, am mers iar să vedem cum arată situația, arăta ca un vulcan care a erupt. În acel moment ne-am panicat. Ne-am făcut bagajele în caz de evacuare. Am instalat aplicația care ne arată cum avansează focul, ca să fim la curent cu tot ce se întâmplă. A fost din ce în ce mai rău”, a adăugat Andra.

Andra Gogan și-a decorat apartamentul din Los Angeles pe gustul său, fiind hotărâtă să își construiască un viitor în „țara tuturor posibilităților”. Deși revine în România pentru concerte, vedeta este convinsă că marile ei realizări vor fi legate de America.

Totuși, experiențele recente arată și partea mai puțin plăcută a vieții în California, o regiune frecvent afectată de incendii devastatoare. Deși situația este încă tensionată, Andra și Răzvan rămân vigilenți, pregătiți să acționeze în caz de urgență.

Incendiile din Los Angeles au devenit o problemă recurentă, iar locuitorii, inclusiv vedete precum Andra Gogan, învață să se adapteze acestui tip de pericol. Artista continuă să fie optimistă și să își concentreze energia asupra proiectelor sale din Statele Unite, chiar și în fața unor astfel de provocări.

Rămâne de văzut cum va evolua situația în zilele următoare și dacă Andra și Răzvan vor fi nevoiți să își părăsească temporar locuința. Cert este că momentele de coșmar prin care au trecut i-au făcut să aprecieze mai mult siguranța și liniștea, fie că este vorba de viața din Los Angeles sau de amintirile din România.