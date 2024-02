Irina Fodor l-a surprins pe Răzvan în cea mai neașteptată ipostază, în halat. Cât de sexy a apărut și cum i-a „stricat” pozele

Într-o dimineață obișnuită, Irina Fodor, cunoscuta prezentatoare de la emisiunea „America Express”, a încercat să-și surprindă admiratorii de pe rețelele sociale cu câteva poze, dar planurile ei au fost rapid deturnate de intervenția surprinzătoare a soțului ei, Răzvan Fodor.

Îmbrăcat într-un halat de baie și fără să țină cont de planurile soției sale, Răzvan și-a făcut apariția în fundalul fotografiilor, dezvăluindu-și pectoralii într-o manieră cât se poate de relaxată și spontană.

Cum a reacționat Irina Fodor când a văzut că soțul i-a „stricat” fotografiile. Ce a postat actorul

Cu toate eforturile Irinei de a menține cadrele într-o notă serioasă, intervenția neașteptată a lui Răzvan a dat o notă comică întregii situații.

Nu este prima dată când cei doi își împărtășesc momente amuzante din viața lor personală cu fanii. Cu toate acestea, de data aceasta, Răzvan a reușit să fure cu totul atenția, dând naștere unei serii de poze care a devenit rapid virală pe internet.

Reactiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia lăudând spiritul de glumă al cuplului și exprimându-și amuzamentul față de situația inedită. Mulți au remarcat chimia evidentă dintre cei doi și au apreciat felul în care știu să își mențină relația plină de veselie și umor.

„Când stric pozele soției și devin automat ale mele…e bine așa!”, a scris Răzvan Fodor în descrierea imaginilor.

Chiar dacă Irina poate nu a obținut exact fotografiile pe care și le-a dorit, momentul surprins în imaginile respective va rămâne cu siguranță în amintirea celor doi și a fanilor lor ca unul dintre acele instantanee pline de căldură și umor care definesc relația lor specială.

Cine îl ajută pe Răzvan Fodor în creșterea fiicei sale atunci când Irina Fodor se află la filmările pentru America Express

Pentru că are o carieră de succes în televiziune, Răzvan Fodor trebuie să se împartă între viața de familie și meseria lui. Așadar, atunci când trebuie să plece de acasă, iar soția lui este la filmările pentru America Express, prezentatorul este ajutat de mama sa.

„Eu zic că ne descurcăm destul de bine! Sunt deja în al treilea an în care Irina pleacă câte trei luni de acasă, iar în perioada aia se întâmplă să fiu eu mai liniștit și să am timp să o duc la pian, la orele de engleză, să o iau în zilele ploioase de la tenis etc. Mai am ajutor și din partea mamei, atunci când e nevoie, așa că ne descurcăm. La fel și Irina; când sunt eu plecat, se ocupă ea. Astea ne sunt meseriile, nu avem ce să facem. Sunt și aspecte plăcute, și aspecte neplăcute ale meseriilor de a fi oameni de televiziune.”, a declarat actorul din „Bravo, tată!”, potrivit Viva.