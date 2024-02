De ce Răzvan Fodor a rămas repetent în clasa a 11-a. Nu mulți știau acest detaliu despre prezentatorul TV

Prezent în cadrul ediției speciale de la Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Fodor a făcut dezvăluiri inedite din adolescența lui. Îndrăgitul prezentator a dezvăluit că a rămas repetent în liceu și a abadonat facultatea, după ce viața lui a luat o turnură neașteptată.

În ediția de Neatza cu Răzvan și Dani din 9 februarie 2024, matinalii su sărbătorit 16 ani de emisiune. Cu această ocazie, echipa le-a pregătit telespectatorilor cea mai matinală petrecere a anului, la Palatul Ştirbey Buftea, cu tematică inspirată din Great Gatsby și invitați speciali. Printre aceștia s-au numărat și Răzvan Fodor, Eliza și Cosmin Natanticu și au făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Întrebat ce făcea la vârsta de 16 ani, Răzvan Fodor a dezvăluit că tocmai ce rămăsese repetent.

Răzvan Fodor a dezvăluit că a rămas repetent în clasa a 11-a. Ce s-a întâmplat cu prezetatorul

Deși acum este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV, Răzvan Fodor are un trecut tumultos și plin de povești. Prezent la ediția anviersară de Neazta cu Răzvan și Dani, din 9 februarie 2024, acesta a aruncat „bomba”.

„Vreau să știu cum erați voi la 16 ani. Răzvan, erai golan, erai tocilar?”, a întrebat Dani Oțil, însă răspusul l-a surprins cu adevărat.

„Nu eram tocilar. Cred că tocmai repetasem clasa. Am spus-o și o repet. Așa m-a dus viața. Am repetat a 11-a”, a mărturisit soțul Irinei Fodor.

„Din motive sportive...?”, a continuat gazda matinalului.

„Da, mă rog, au fost mai multe legate. După care am trișat și m-am mutat la seral. Am ajuns, am dat la facultate, am intrat și am abandonat. Aș fi fost profesor de sport, am dat la U.N.E.F.S (n.r. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport).

Acesta a dezvăluit că a ajuns până în Munții Parâng, unde a dat probele de schi, dar apoi a renunțat la facultate pentru că tocmai ce dăduse lovitura cu trupa Kripton, din care făcea parte.

„Tocmai câștigasem piesa anului cu Îți maia duci aminte și am zis că nu mai are rost să fiu profesor de sport”, a mai adăugat el.

Ulterior, Cosmin Natanticu a intervenit: „Ca o coincidență, știu că m-ai întrebat, dar și eu la 16 ani am rămas repetent. Eu în clasa a 10-a. Răzvane, uite câte lucruri avem în comun”.

Comendiatul a mai spus că în adolescență și el a făcut parte, de asemenea, dintr-o trupă, dar de umor, numită „Noile Mistere”. „Aveam partea de rapp”, a mai adăugat el, înainte de a începe să recite câteva versuri, spre amuzamentul tuturor celor din jur.