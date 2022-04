Irina Fodor, prima reacție după ce a fost fotografiată de paparazzi, acasă la Ștefan Bănică. Prezentatoarea a dovedit adevărul

Irina Fodor a publicat pe rețelele sociale mail-ul pe care ea și alți colegi l-au primit, cu scopul de a programa o întâlnire de lucru, pentru show-ul Dancing on ice – Vis în doi. Soția lui Răzvan Fodor a explicat că imaginile au fost scoase din context. De asemenea Irina Fodor a explicat că la ședința de lucru se aflau și alte persoane, precum și Lavinia, soția lui Ștefan Bănică

În mail-ul publicat de Irina Fodor se observă clar planificarea ședinței: „Vă așteptăm azi la ora 15:00 la Ștefan acasă. Când ajungeți, puteți parca în fața garajului lui Ștefan”, se arată în mail-ul primit de Irina Fodor.

„De o săptămână, colegii din presă creează titluri care mai de care mai bombastice și preiau în buclă o informație artificială, fără a verifica realitatea. Întâmplător, împărțim aceeași meserie, pentru că și eu am fost 10 ani reporter, dar am fost învățată, la facultate și de-a lungul timpului, să verific sursele și să lucrez cu dovezi.

Irina Fodor a explicat că niciunul dintre jurnaliștii care au preluat imaginile scoase din context nu i-au cerut opinia:

„Așadar, dacă nu m-a sunat nimeni până acum să mă întrebe cum au stat lucrurile de fapt, fidelă principiilor, am hotărât să arăt eu care este adevărul, ca să nu mai existe discuții aberante și inutile.

Întâlnirea despre care s-a scris în diferite moduri a fost, de fapt, o ședință legată de proiectul live pe care îl prezentăm.

Lucrurile au fost scoase din context, persoane prezente la fața locului au fost evitate în fotografii și așa s-a creat o știre falsă. Sunt absolut convinsă că există imagini și cu ceilalți colegi care au venit la întâlnire sau cu Lavinia, care a coborât o dată cu Ștefan din mașina lor, dar nu ar mai fi existat nici un interes pentru articol dacă le-ar fi arătat și pe acelea.

Asta e tot ce am de spus și ce aș fi spus de la început, dacă mă întreba cineva, măcar cei care au preluat informația cu copy-paste de la sursa initială, care sigur are toate fotografiile, dar nu vrea să le publice, pentru că nu ar mai fi nimic “spectaculos/scandalos” în așa-zisa lor “paparazzeală a anului”. Vă mulțumesc frumos! Numai bine tuturor!”, a spus Irina Fodor pe ontul său de Instagram.

Și Lavinia Pîrva a confirmat că a fost prezentă la întâlnire:

„Simt nevoia să vă împărtășesc cele întâmplate. În ziua în care la noi acasă au sosit colegii lui Ștefan de la Show-ul de dans „Dancing on ice - Vis in Doi“, printre care și Irina Fodor, eu împreună cu Ștefan i-am întâmpinat cu mult drag. „Paparazzi” au filmat toată scena pentru că erau la 10 metri de garajul nostru, însă pentru ei, eu am fost invizibilă. Pentru ei, eu eram înscrisă într-un studiu de cercetare al teleportării, am fost teleportată în Palestina ca să poată scrie în liniște ceva „senzațional” și probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv pentru care eu am primit rolul victimei invizibile în filmul creat de ei.

Întrebarea mea este dacă mai există oameni care mai cred în fantasmele ziariștilor!? Sper că nu! Acestea fiind spuse, fără să mă străduiesc, am fabulat un text cred eu, muuult mai interesant decât știrea voastră fără niciun fundament…un fel de titlu care să atragă, vezi Doamne, atenția și să pară ca este ceva wow… Nu este, vă spun eu! Sunteți plictisitori și fără pic de inspirație în a crea ceva interesant, chiar și dintr-o situație cât se poate de normală. Nu am nimic personal cu voi! Nu vă judec ca oameni! Poate că sunteți doar niște oameni bunuți și vreți doar să pară ca aveți “servici”! Eu am să cobor acum cu picioarele pe pământ, dar voi? Voi când?”, a fost răspunsul Lavinei Pîrva la toate zvonurile din presă despre soțul său.

