Irina Loghin și Daniela Condurache, jos cu kilogramele în plus. Cum au reușit să slăbească rapid fără să le fie foame

Artista a precizat că sportul și o dietă sănătoasă fac minuni. Ea a reușit, cu ajutorul unui program de detoxifiere, să slabească patru kilograme fără să simtă că îi este foame, prin combinație de sucuri.

Irina Loghin, despre detoxifierea cu sucuri: "Nu am crezut că voi rezista"

De altfel, Irina Loghin nu a beneficiat de acest proram singură . Ea și-a luat buna prietenă, pe Daniela Condurache, și s-au relaxat împreună într-un centru din Brașov, potrivit SpyNews

Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere, a lămurit artista.

N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate că nu am avut niciun fel de senzație de foame. Fix din oră în oră ni le dădea acolo. Am fost și cu colega mea, Daniela Condurache, a depășit și ea câteva kilograme. Ne miram seara cum poate să nu ne fie foame, ca acasă, seara ne apuca foamea.

A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări. Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt. Este pentru sănătate. M-am trezit dintr-o dată cu patru kilograme lipsă după șapte zile”, a povestit Irina Loghin, potrivit sursei menționată.

Am dat jos patru kilograme în șapte zile. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună. Nu am simțit că îmi este foame. După ce m-am întors de acolo, am ținut dieta pe care mi-au dat-o. Slăbesc în continuare și o să slăbesc până o să îmi convină mie", a mai povestit cântăreața, potrivit sursei citată.

