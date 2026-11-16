Irina Sardeni și-a anunțat fanii că va deveni mămică pentru a șaptea oară. Anunțul a fost făcut chiar de către celebra stilistă.

Irina Sardeni va deveni mamă pentru a șaptea oară! Cum a anunțat cunoscuta stilistă că familia ei se mărește | captura instagram/facebook

Irina Sardeni se pregătește să-și mărească familia. Stilista și antreprenoarea, cunoscută și pentru faptul că vorbește deschis despre experiența maternității, a anunțat că va deveni mamă pentru a șaptea oară. Vestea marchează un nou capitol important în viața familiei sale.

Irina este deja mama a șase copii, iar până acum a împărtășit cu urmăritorii săi imagini și momente din viața de familie. Pe pagina sa de Instagram, unde apare sub numele @irina_sardeni, maternitatea ocupă un loc important. Într-o prezentare publică realizată cu ocazia participării la evenimentul FOMO – The Festival of Modern Owners, Irina era descrisă drept mamă a șase copii, dar și ca stilistă și antreprenoare.

Irina Sardeni, mamă a șase copii și antreprenoare

Dincolo de viața de familie, Irina Sardeni și-a construit un parcurs profesional în mai multe domenii. Potrivit prezentării sale de pe site-ul festivalului FOMO, ea și soțul său au dezvoltat, în decursul a aproximativ 15 ani, peste zece afaceri în industria HoReCa. Experiența acumulată în antreprenoriat a contribuit la felul în care privește echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

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În ultimii ani, Irina și-a îndreptat atenția și către styling și identitate personală. Activitatea sa se concentrează pe încrederea în sine și pe exprimarea autentică, iar maternitatea este una dintre experiențele despre care spune că i-au influențat profund perspectiva asupra disciplinei și rezilienței.

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Cum a adus în atenție cea de-a șaptea sarcină

Anunțul privind cea de-a șaptea sarcină vine după ce, în mediul online, Irina și-a prezentat în repetate rânduri familia numeroasă. Deocamdată, informațiile publice despre noua sarcină sunt limitate, astfel că nu sunt cunoscute detalii precum sexul bebelușului sau momentul în care acesta ar urma să vină pe lume. Vedeta a urcat câteva scări îmbrăcate într-o rochie lungă și s-a prezentat drept mamă a șase copii, urmând să aducă pe lume cel de-al șaptelea copil al familiei.

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Cert este că familia se pregătește pentru o schimbare importantă, iar venirea pe lume a celui de-al șaptelea copil va aduce o nouă bucurie în casa Irinei Sardeni. Pentru antreprenoare, maternitatea rămâne o parte esențială a identității sale, în paralel cu proiectele profesionale pe care le dezvoltă.