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De ce Laura Cosoi a început să se pună pe primul loc pe sine, chiar și cu cinci fete: „Mă interesează să fiu eu bine”

Laura Cosoi este mamă a cinci copii, soție, actriță, prezentatoare TV și femeie de afaceri. Iată ce spune despre nevoia de a nu uita de sine în tot acest haos al vieții.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 09:01 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 21:35
De ce Laura Cosoi a început să se pună pe primul loc pe sine | Instagram
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Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară în acest an. Ea și Cosmin Curticăpean formează o familie din 2015 și par să fie o echipă eficientă și un cuplu de poveste.

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De ce Laura Cosoi a început să se pună pe primul loc pe sine, chiar și cu cinci fete

Multe femei se lasă pe sine după ce devin soții sau mame, neglijându-se, punând pe primul loc familia. Acest sacrificiu aduce sau nu beneficii, în funcție de situație, însă de cele mai multe ori le împinge pe femei într-un con de umbră identitară, din care nu rezultă decât frustrare și foarte multă oboseală.

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Laura Cosoi a înțeles aceste lucruri de timpuriu și și-a permis să se pună pe primul loc. Prin prisma profesiei, a situației financiare și a stilului de viață, a venit totul natural. Astfel că, nu s-a lăsat copleșită de vinovăție.

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În cadrul unui interviu, actrița a vorbit despre o zi obișnuită din viața ei și a familiei sale. A ajuns și la momentul de dinainte de culcare, când spune ea, Cosmin este cel care preia frâiele, după ce ea le-a pregătit de somn. Fetițele își fac ritualul de seara, cu rugăciunile, împreună cu tatăl lor. Tot atunci, Laura coboară cu mezina în living și are câteva momente pentru sine:

„Ăla e un moment al meu în care eu cobor cu Nina. Dincolo de momentele zilei în care pot să mă văd și cu prietenii până la ora patru și să merg la masaj, să fac sport, am posibilitatea ca prin prisma meseriei mele să pot să-mi fac programul așa cum îmi place și să reușesc să am și timp pentru mine.”

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De asemenea, Laura Cosoi mărturisește că nu se simte deloc vinovată dacă are nevoie de mai multă odihnă și face astfel încât să beneficieze de o oră sau două în plus pentru a-și recăpăta energia: „Nu mă simt absolut deloc vinovată dacă la ora opt jumătate dimineața mă bag înapoi în pat și mai stau două ore, moțăi sau o oră dorm și apoi mă pun la seriale sau pregătesc cina sau eu știu ce fac. Nu mă simt deloc vinovată. Îmi plac foarte mult momentele astea pentru mine. Mă încarc cu energie bună, trebuie să mă odihnesc. Conflictele în familie se întâmplă atunci când eu sunt obosită. Conflicte e mult spus. Dacă ceva nu se poate gestiona atunci este clar că eu n-am dormit cum trebuie sau am ceva ce mă macină și trebuie să rezolvăm problema asta.”

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Aceasta relatează că au fost ani buni în care își îndrepta atenția exclusiv pe copii și tot ceea ce o interesa era ca ei să fie bine, însă odată cu trecerea timpului a realizat că atât pentru familie, cât și pentru ea și soțul ei, cel mai important este ca ea să fie bine, ca ei doi să fie bine împreună. Astfel că, atenția s-a recalibrat pe propriile nevoi și nevoile de cuplu, iar această schimbare a dus la și mai multă armonie în familia lor: „Am realizat că de-a lungul timpului de foarte multe ori mă interesau copiii: <<Cum sunt copiii?! Cum sunt copiii?>> Acum nu mă mai interesează atât de mult copii, mă interesează să fiu eu bine și Cosmin. Mi se pare că asta e...

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Copiii sunt bine orice ar fi. Ei au mooduri și trec de la o stare la alta foarte repede, ceea ce în cazul adulților nu este la fel. Copiii se adaptează mult mai ușor, inclusiv călătoriilor, iată fusului orar diferit, schimbării de dinamică, a învățătorilor, dacă se schimbă. Ei mult mai ușor se adaptează, noi avem nevoie de mai mult timp”, mai spune ea.

colaj laura cosoi
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Laura Cosoi vorbește despre familia sa ca despre un tot împlinit, la care fiecare membru adaugă o energie aparte, precum un talisman norocos: „Nu avem vreun gând legat de ce va fi pe viitor, cum ne vom descurca cu banii. Mi se pare că fiecare copil a venit cu propria energie, cu propriul drum. Ni s-au deschis ușile de fiecare dată. Ni s-au întâmplat lucruri extraordinare”, mai adaugă ea.

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