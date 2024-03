Irinel Columbeanu a ajuns de urgență la spital. Care este starea de sănătate a fostului om de afaceri

Problemele de sănătate nu îi mai dau pace lui Irinel Columbeanu. Fostul om de afaceri a ajuns de urgență la spital, după ce a început să se simtă rău. Iată care este starea lui acum.

Irinel Columbeanu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urmă cu puțin timp. Deja se cunoaște faptul că fostul milionar de la Izvorani se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, care îi dau bătăi de cap.

Mai mult, se pare că supărarea și-a pus amprenta asupra stării sale de bine. Faptul că este departe de fiica lui îl răpune pe fostul soț al Monicăi Gabor. Se pare că acesta are o relație deosebită cu Irina Columbeanu.

De asemenea, Irinel Columbeanu a trecut printr-o perioadă grea de când a pierdut toată averea și s-a mutat la azil. Vremurile în care dădea petreceri spectaculoasă și se bucura din plin de prezențele feminine din jurul său au apus.

Starea de sănătate a fostului afacerist a început să se agraveze odată cu trecerea timpului. În urmă cu aproximativ 13 ani, Irinel Columbeanu a suferit un episod de accident vascular cerebral. Pentru a duce o viață normală și ferită de pericole, acesta este nevoit să țină cont de restricțiile primite din partea specialiștilor.

Cum se simte acum Irinel Columbeanu, după ce a fost de urgență la spital

Irinel Columbeanu a ajuns de urgență la spital după o escapada la munte. În urmă cu câteva săptămâni, fostul om de afaceri a plecat într-o zonă muntoasă pentru a se bucura de liniște și natură.

După ce s-a întors la azil, acesta a fost nevoit să plătească pentru ieșirea de care a avut parte departe de haosul din București. Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu a început să se deterioreze la scurt timp de la revenirea în căminul de bătrâni.

Așadar, fostul soț al Monicăi Gabor a trecut pragul medicilor pentru a-l trata. Acesta a stat internat câteva zile până a început să se simtă mai bine. În prezent, starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu este mai bună.

„Sincer, nu îmi explic cum. Am fost la spital. Cred că în urma primului AVC pe care l-am avut, în 2001. E bine să evit zborul cu avionul și să evit supărările”, a povestit fostul milionar de la Izvorani într-o emisiune TV, conform click.ro.

De ce alte probleme de sănătate suferă Irinel Columbeanu

În ultimul an, Irinel Columbeanu a declarat că suferă și de pierderi de memorie pe lângă complicațiile pe care le are din cauza accidentului vascular cerebral. Fostul om de afaceri a susținut că ia tratament pentru această afecțiune.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a povestit fostul soț al Monicăi Gabor, conform romaniatv.net.

Chiar dacă nu mai are averea de altădată, Irinel Columbeanu încearcă să se bucure de fiecare lucru mic din viața lui. În plus, acesta acordă mai multă atenție sănătății sale.