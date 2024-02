Pe ce sumă neașteptată și-a vândul Irinel Columbeanu bolidul de lux. Mașina a fost cumpărată cu 600.000 de Euro

Irinel Columbeanu și-a vândut bolidul de lux pe care l-a achiziționat cu 600.000 de euro pe o sumă infimă. Fostul afacerist a renunțat la toate bunurile de preț atunci când a dat de greu.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Irinel Columbeanu trece prin cea mai dificilă perioadă din viața lui. Fostul om de afaceri a rămas fără bani și trăiește într-un azil, unde trebuie să urmeaze mai multe reguli stricte.

În urmă cu mulți ani, Irinel Columbeanu era celebru pentru proprietățile spectaculoase pe care le deținea, hainele scumpe, femeile alături de care era pozat, dar și pentru mașinile de lux pe care le conducea.

Toate aceste lucruri au devenit o amintire frumoasă pentru fostul soț al Monicăi Gabor. Acesta se gândește cu drag la vremurile bune, care au apus pentru el odată cu pierderea averii sale impresionante.

Mai mult, omul de afaceri a scos la vânzare toate obiectele sale de preț, iar printre aceste se numără și bolidul în valoare de 600.000 de Euro. Suma pe care Irinel Columbeanu și-a dat mașina este una infimă.

Cu cât și-a vândut Irinel Columbeanu autovehiculul de lux

Fostul soț al Monicăi Gabor nu se află într-o situație prea bună de când luxul, opulența și faima au dispărut din peisaj. Irinel Columbeanu a fost nevoit să renunțe la obiecte valoroase pentru că avea nevoie de bani.

Renumita lui mașină de lux, marca Rolls-Royce, a fost vândută cu 100.000 de Euro unei bănci germane. Fostul afacerist nu a reușit să scoată nici jumătate din banii pe care i-a dat pentru a-și achiziționa autovehiculul.

„Rolls-ul s-a dus la o bancă germană. Nu cunosc numele… Atunci când aveam nevoie de bani, am rugat un prieten din Germania să mă ajute, a făcut un credit și a garantat cu actele mașinii. Eu aveam Rolls-ul înmatriculat în Germania și a trebuit să-i trimit mașina. A trimis o platformă, a luat-o de la Izvorani.

Am luat-o cu 600.000 de euro și am vândut-o cu 100.000 de euro.”, a declarat Irinel Columbeanu în podcastul lui Serghei Mizil, conform viva.ro.

La ce alte obiecte a renunțat Irinel Columbeanu, după ce a rămas fără avere

Fostul afacerist s-a despărțit cu greu și de vila de la Izvorani, unde fiica lui și-a trăit copilăria. Irinel Columbeanu și-a vândut proprietatea impresionantă care a ars avocatei sale pe suma de 600.000 de euro.

De asemenea, fostul soț al Monicăi Gabor a renunțat și la ceasul său Rolex pentru a face rost de bani.

„Am avut, am avut și un Rolex. Le-am comercializat atunci când am avut nevoie de bani. Nu mai are importanță. (...) E posibil să recuperez casa și aș vrea să îmi recuperez hainele care au ars acolo. Casa este a unei avocate care a fost a mea. Avocata mi-a dat niște bani. M-a ajutat la greu, că nu mai aveam bani, 600.000 euro”, a mai adăugat Irinel Columbeanu, conform surselor menționate mai sus.

Un lucru este cert, fostul afacerist se află într-o situație dificilă, dar pese care speră să treacă cu bine.