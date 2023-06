Fostul afacerist a petrecut câteva zile pline în America, alături de fiica pe care o are din relația cu Monica Gabor. La întoarcerea pe meleagurile natale, omul de afaceri a simțit nevoia de o împrospătare a tunsorii, care l-a luminat extrem de tare la față. Iată cum s-a filmat!

Irinel Columbeanu a apelat la o schimbare de look, după ce s-a întors din vizita în America. Chiar el a împărtășit rezultatul | Hepta/Captură Instagram

Irinel Columbeanu s-a reîntâlnit cu Irinuca, după cinci ani în care nu se mai văzuseră deloc, iar revederea a fost una extrem de emoționantă pentru cele două rude.

Însă, pentru că orice trebuie să aibă și un sfârșit, vizita acestuia peste hotare s-a încheiat după câteva zile, iar la întoarcerea în România s-a dus să se răsfețe direct la frizer. Iată ce și-a făcut! Chiar el ne-a împărtășit rezultatul.

Irinel Columbeanu s-a lăsat pe mâna frizerului la întoarcerea în România | Foto

Irinel Columbeanu a publicat rezultatul sesiunii petrecute la salon pe contul personal de Instagram. Încântat de schimbarea ce i s-a adus la păr, omul de afaceri s-a filmat de pe scaunul de la coafor, împărtășind totul cu prietenii virtuali.

Dacă e să privim rezultatul și să îl comparăm cu mai multe poze din urmă, Irinel Columbeanu pare vizibil schimbat la față, mai ales că a renunțat și la barbă.

Irinel Columbeanu a dezvăluit cum a decurs revederea cu Irinuca

Irinel Columbeanu a povestit pe larg cum a petrecut cele câteva zile alături de Irinuca în America.

Acesta a dezvăluit că a avut parte de multe plimbări cu adolescenta la volan, precizând că a rămas plăcut impresionat de cât de bine se descurcă, dar și de cât de mult a crescut:

„Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt cinci ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Antena Stars.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine.(…) Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna.”, a mai adpugat acesta pentru sursa citată mai sus.