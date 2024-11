Irinel Columbeanu a cerut ajutorul unui psihiatru. Cu ce probleme se confruntă la azil fostul miliardar

Irinel Columbeanu, în vârstă de 67 ani, se află în continuare la azil, iar recent acesta a avut nevoie de ajutorul unui medic psihiatru.

Ion Cassian, patronul azilului unde locuiește Irinel Columbeanu, a declarat de curând că fostul miliardar a cerut ajutorul unui medic psihiatru.

Se pare că acesta a cerut să fie consultat de un medic psihiatru, iar patronul azilului s-a conformat și i-a oferit ajutorul de care avea nevoie.

Motivul pentru care Irinel Columbeanu a cerut ajutorul unui medic psihiatru

După ce a suferit în trecut două AVC-uri și este sub tratament continuu, Irinel Columbeanu se confruntă cu dificultăți atunci când vine vorba de odihnă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Irinel Columbeanu a primit bani în plus la pensie, însă nici acum nu își permite să plătească azilul.Cât încasează fostul milionar

Recent, fostul miliardar a spus că are insomnii și tocmai de aceea a avut nevoie de ajutorul unui psihiatru pentru a-i prescrie medicamentele necesare care să îl ajute să se odihnească.

Ion Cassian, cel care deține azilul în care se află Irinel Columbeanu, a dat câteva declarații pentru publicația Click! unde a dezvăluit totul.

“Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat, acum are un tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua. E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă” a povestit patronal azilului.

Chiar dacă locuiește de mai mult timp la azil și vila lui a rămas în paragină, se pare că Irinel Columbeanu are în continuare datorii uriașe, iar veniturile sale sunt destul de mici.

“Are o pensie mică, un pic peste 2.000 de lei, chiar și după majorări. Din acești bani are și poprire. Cred că nu va scăpa toată viața de datoriile la bănci, din cauza cărora și-a pierdut și vila de la Izvorani. Lumea îl mai ajută cu bani, chiar și foștii prieteni.

Citește și: Irinel Columbeanu a vizitat vila de la Izvorani. Cum a fost pozat fostul milionar printre ruinele clădirii

Eu i-am promis că îl voi găzdui, la noi, la cămin, cât va dori. Aici a locuit și tatăl lui, Ion Columbeanu, în ultima parte a vieții. Irinel nu stă însă în aceeași cameră, a ales alta. Are televizor, cărți, haine. Sunt condiții bune, dar, evident, duce dorul vieții pe care a avut-o”, a mai povestit Ion Cassian.

Se pare că Irinel Columbeanu profită din plin de emisiunile de la TV și s-a declarat fan înrăit al emisiunii Asia Express. Acesta nu ratează nicio ediție, după cum a povestit patronal azilului.

“Îi plac știrile, documentarele despre turism și nu ratează Asia Express, concursul de supraviețuire de la Antena 1. Nu are preferințe, la concurenți, îi place formatul de emisiune, se amuză. Irinel Columbeanu a fost ghid turistic, în tinerețe, a colindat întreaga lume și, cu singuranță, aceste producții de televiziune îi atrag atenția în amintirea acelor vremurilor”, a mai adăugat patronul azilului.

De sărbători, Irinel Columbeanu nu va rămâne singur la azil, ci va fi invitatul lui Ion Cassian, acasă la el, la masa lui în familie.

“De Sărbători, l-am invitat pe Irinel, la noi, la masă, în familie. Și anul trecut a venit, i-a plăcut, ne este tare drag, este manierat, citit, amuzant. Îi plac sărmăluțele și cozonacul, dar și preparatele pe bază de pește”, a mai zis patronul azilului din Ghermănești.

Citește și: Unde vrea Irinel Columbeanu să fie înmormântat. Ce l-a rugat pe Ion Cassian, patronul azilului unde locuiește: „Am discutat și...”