Îți mai aduci aminte de Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după ce a renunțat la showbiz

Fosta pugilistă și cântăreață se simte, acum, un om împlinit, mai ales că are o familie frumoasă alături de cele două fiice și iubitul spaniol.

Nikita s-a întors în România. Ce surprize le-a pregătit fanilor

Mihaela Ispas s-a stabilit la Malaga, în Spania, acum mai bine de un deceniu, unde și-a întemeiat o familie. Fosta vedetă de televiziune a devenit cunoscută în spațiul monden, apărând pe primele pagini ale ziarelor de scandal sau în diferite emisiuni televizate.

Și-a lăsat deoparte viața agitată, iar acum poate spune că este o femeie împlinită. Nikita are două fete, de 13, respectiv 5 ani și trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un spaniol. Cu toții locuiesc în propria lor casă, pentru că, spune ea, chiria ar fi fost mult prea scumpă. Într-un interviu acordat pentru Cancan, fosta vedetă TV a povestit motivul pentru care s-a întors, pentru o scurtă perioadă, înapoi în țară.

Blondina se află deja de o lună în România, iar fanilor le-a pregătit câteva surprize, mai exac t își dorește să lanseze o carte, dar și un film, ambele fiind inspirate din experiențele ei de viață. Nu i-a fost ușor de-a lungul timpului și neagă zvonurile conform cărora ar fi bătut oameni sau ar fi practicat proxenetismul.

„Eu nu m-am bătut cu absolut nimeni, nu am avut de-a face cu poliția, nu am fost în viața mea legată, sau cum se spune că în Spania am bătut și m-au legat și am fost la pușcărie. Absolut niciodată n-am fost, credeți-mă.

Da, am fost reținută, dar mi s-a dat drumul, însă asta nu înseamnă că eu am bătut judecătorii. Cum să bat judecătorii în Spania? Păi te duci direct la pușcărie. Legea Spaniei e mai aspră decât cea a României. (...) M-am bătut cu viața, cu propriile dureri ale vieții.

Am învățat să fiu mai retrasă, să nu mai știe lumea viața mea sau ce fac, să nu mai știe lumea cu cine mă iubesc. Copiii mei sunt fericiți, eu sunt fericită. Cu cât oamenii știu mai puțin despre fericirea ta, cu atât tu ești mai fericită”, a povestit ea în cadrul interviului.

Ea are o relație serioasă cu iubitul spaniol, însă la întrebarea ce ar face dacă ar fi înșelată, Nikita a răspuns că nimic, pentru că, la rândul ei, are destui admiratori: „Și eu am pretendenții mei, nu aș face absolut nimic și el ar fi cel care pierde, în niciun caz eu. Eu am pretendenții mei, unul mai frumos decât celălalt, faptele dovedesc totul”, a explicat blondina.

Nikita a făcut de două ori stop cardiac

Fosta vedetă TV a avut momente în care a ajuns la spital, apropiindu-se mai mult de spiritualitate. Nikita a trecut de două ori printr-un stop cardiac, însă și-a găsit puterea să treacă peste problemele de sănătate:

„Fiecare om își are povestea lui, de boală, de supărare, e normal. Toată lumea suferă, important este să treci peste ele, cu puterea bunului Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu în suflet, rezolvi toate treburile în viață. Ești rău, te crezi mare și tare pe dinafară și ești rău pe dinăuntru, nu câștigi absolut nimic în această viață, absolut nimic!”, a mai continuat Nikita.

Mihaela Ispas vrea să lanseze o carte și un film, după experiențele ei de viață

Fosta cântăreață le-a pregătit câteva surprize fanilor, și anume va lansa o carte, dar și un film, după experiențele sale de viață. Este vorba mai mult de planul amoros, în care bărbatul este cel care calcă strâmb în relație.

„«Nikita, singură pe lume și toată lumea este a mea», așa se va intitula cartea. Iar filmul, cu regizori spanioli, «Nikita – Te meto en el infierno». De exemplu, bărbații care înșală femeile sau ai o anumită femeie, stil Shakira, cum Pique, ca un fătălău, a luat țeapă.

Karma s-a întors, cu Clara Chia, aceea nu este o femeie cu care să faci casă cu ea. Shakira este un star internațional, extraordinar de cunoscută și toată lumea o iubește. Cum poți tu, Pique, să lași o asemenea valoare? Te numești un ratat.

O să fie inspirat după ceea ce am trăit și atât timp cât un bărbat înșală o femeie, având mai multe femei la rândul lor, tot el va plăti și tot el va suferi.

Pentru că acele femei pe care el le-a înșelat, vor ajunge undeva sus și într-o zi respectiva femeie se va întâlni cu el pe stradă. El, aducându-i aminte, «știi că ai fost iubita mea?», «unde ești tu și unde sunt eu acum, la revedere, nu te cunosc»”, a mai povestit Nikita pentru Cancan.ro.

