În episodul 4 al sezonului 9 Hello Chef, din 15 martie 2025, chef Roxana Blenche și chef Samuel au gătit pentru Nicu Grigore și Bella Santiago patru rețete. Este vorba despre portokalopita, ardei umpluți, Sticky tofu și jumări de pui picant.

Hello Chef sezon 9, 15 martie 2025. Rețeta Roxanei Blenche pentru portokalopita. Verdictul lui Nicu Grigore și Bella Santiago

Ediția 4 din Hello Chef, sezonul 9, a adus în atenția telespectatorilor noi rețete savuroase, iar Nicu Grigore și Bella Santiago au lansat noi provocări pentru chef Roxana Blenche și pentru chef Samuel Le Torriellec.

Cei doi concurenți de la Power Couple România sezonul 2 și-au dorit să mănânce portokalopita și ardei umpluți, însă pentru un meniu complet, chefii s-au gândit să le mai pregătească încă două preparate inedite: sticky tofu și jumări de pui picant.

Hello Chef sezon 9, 15 martie 2025. Rețeta Roxanei Blenche pentru portokalopita. Verdictul lui Nicu Grigore și Bella Santiago

Chef Roxana Blenche și chef Samuel au tras la sorți și și-au împărțit preparatele în felul următor: ea a ales să gătească portokalopita, în timp ce el a ales ardei umpluți.

Iată cum a preparat Roxana Blenche portokalopita!

Ingrediente portokalopita

foi de plăcintă 500 de grame

iaurt grecesc 500 de grame

8 ouă

zahăr 300 de grame

3 portocale

suc de portocale fresh 400 ml

unt topit 200 de grame

ulei 50 ml

zahăr vanilat 1 plic

o înghețată de vanilie

sare

Mod de preparare portokalopita

Primul pas este de a tăia folile de plăcintă în bucăți mici. Acestea se pun la cuptor într-o tavă sau două în funcție de mărime timp de 15 - 20 de minute pentru a deveni crocante și uscate.

Între timp se taie portocalele în două bucăți și se storc pentru a obține un suc proaspăt.

Se bat 6 ouă cu 200 de grame de zahăr până când se formează o spumă și apoi se adaugă coajă de portocală, iaurt grecesc, un plic de zahăr vanilat și praf de copt sau bicarbonat (care trebuie stins cu zeamă de lămâie).

Se amestecă din nou cu mixerul și apoi se mai adaugă ulei de floarea soarelui sau de măsline. Se bate din nou toată compoziția și apoi se adaugă foile de plăcintă crocante sfărâmate în pumni.

Se unge o tavă cu unt și apoi se toarnă toată compoziția obținută și se ornează cu felii subțiri de portocală deasupra. Cuptorul se preîncălzește în prealabil la 180 de grade și apoi se scade la 160 de grade înainte ca întreaga compoziția să fie pusă la coacere pentru aproximativ 35 de minute.

După ce este gata se toarnă siropul de portocale deasupra și se lasă peste noapte la rece. Ulterior se taie în felii, se ornează cu îmghețată și apoi sunt gata de savurat.

Poftă bună!

Nicu Grigore și Bella Santiago au fost captivați de toate gusturile celor patru preparate, însă cele două câștigătoare au fost portokalopita și ardeii umpluți, motiv pentru care scorul sezonului este de 4 - 3 pentru Roxana.

Iată și momentul verdictului!

Episodul integral este disponibil în AntenaPLAY!

Cel de-al nouălea sezon al cooking show-ului continuă să împletească armonios mâncarea tradiţională cu bucătăria internaţională, rămânând o sursă constantă de inspirație culinară pentru telespectatori. În noul sezon, chef Roxana şi Chef Samuel vor fi provocaţi de fiecare vedetă care le va fi alături în platoul Hello Chef să gătească o farfurie tradiţională şi una internaţională, ambele cu impact cu emotional pentru invitaţi, şi totodată, reinterpretate în stil fine dining de către cei doi chefi.

„Noul sezon Hello Chef e super fain, efervescent, vine şi cu noua mea schimbare de look. Părerea mea este că e cel mai fain sezon, ne-am închegat extraordinar, ca şi echipă, eu şi Sam, reţetele sunt super faine, atât tradiţionale, care sunt, de fapt, amintirile din copilărie ale invitaţilor, cât şi din străinătate, ce le-a plăcut foarte mult lor din zonele în care au călătorit. Ca de fiecare dată, şi în acest sezon am avut invitaţi deosebiţi, pe care abia aşteptăm să îi aducem în casele dumneavoastră, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30!”, dezvăluie chef Roxana Blenche.

La rândul lui, chef Samuel le Torriellec spune: „Pentru mine, noul sezon va fi wow! Eu şi Roxana avem o conexiune foarte specială, ne completăm foarte bine. Facem atât reţete uşor de încercat acasă, cât şi unele mai dificile, dar foarte bune ca sursă de inspiraţie. Ne-am distrat de minune la filmări, facem o echipă grozavă şi sperăm să aducem această bunădispoziţie şi în casele celor care ne urmăresc!”.

Şi în acest sezon, cei doi chefi vor împărtăşi experienţele lor gastronomice, dar şi personale, vor dezvălui momente importante din carierele lor şi vor explica semnificaţia culturală şi povestea din spatele fiecărui preparat. Tehnicile de gătit şi sfaturile esenţiale în bucătărie nu vor lipsi nici de această dată din sezonul care îi va avea ca invitaţi pe Ovidiu Lipan Ţăndărică, Ramona Olaru, Marian Godină, Vlad Craioveanu, Giulia şi Vlad Huidu, Anca şi DOC, Bella Santiago şi Nicu Grigore şi mulţi alţii.

