Iubirile și trofeele lui Nasty. Ilie Năstase la 76 de ani, 5 căsnicii și 5 copii. Care este relația cu fostele soții

Publicat: Marti, 19 Iulie 2022, 13:11 Actualizat Marti, 19 Iulie 2022, 13:24

Numărul 1 mondial, câștigător la US Open și Roland Garros, Ilie Năstase a dus o viață ca-n filme. La fel și pe plan amoros. Acesta a fost căsătorit de cinci ori și are cinci copii. Interesant este ce spun fostele soții despre el.