Jack Nicholson, prima apariție după 18 luni. Apropiații și-au făcut griji că ar putea muri singur. Cum a fost surprins la balcon

Jack Nicholson a fost văzut pentru prima dată după 18 luni la balconul casei sale din vila sa din Beverly Hills. Deținătorul a trei premii Oscar a fost fotografiat la balconul vilei sale după ce mai mulți prieteni au declarat că sunt speriați că actorul în vârstă de 85 de ani ar putea muri singur.

Imagini răvășitoare cu Jack Nicholson la 85 de ani. Actorul s-a izolat de lume

Joi, actorul a fost suprins în timp ce se bucura de aerul proaspăt de afară. Purta o cămașă portocalie și pantaloni de trening în timp ce se apleca pe o balustradă de balcon. În videoclipul primit de jurnaliștii Daily Mail, actorul pare a fi răvășit ca după somn.

Actorul Jack Nicholson este cunoscut ca fiind cel mai faimos burlac. El a fost căsătorit doar patru ani, prioritizând meseria de actor. Relația sa amoroasă cu Angelica Houston a fost cea mai cunoscută relația a sa, dar care s-a terminat în urmă cu 25 de ani.

Actorul a fost văzut pentru ultima oară în octombrie 2021 alături de fiul său, Ray, stând în curte. Sursele Daily Mail au declarat că fiul său în vârstă de 31 de ani este una dintre puținele persoane alături de care actorul mai petrece timp.

„A spus clar că casa lui este castelul lui. Dar oamenii își doresc doar să iasă din casă și să apară pentru a le spune sau cel puțin să-i liniștească că este OK. Jack este în contact cu anumite rude - în special cu Ray, protejatul său, de care este atât de mândru, dar zilele sale de socializare au trecut de mult”, a declarat un prieten anonim pentru radar Online în ianuarie, potrivit aceleași surse citate mai sus.

Ultima sa apariție pe ecran a avut loc în anul 2010, în filmul „Little Know How Do You Know”, cu Owen Wilson și Reese Witherspoon. De-a lungul timpului s-a zvonit că actoul s-ar fi retras din actorie din cauza demenței și nu-și poate aminti replicile. Însă actorul a evitat ani de zile să ofere vreun răspuns clar.

Jack Nicholson, deținător a trei premii Oscar și recunoscut pentru numeroase filme de succes, printre care „The Shining” și „Batman”, lansat în 1989, are șase copii cu cinci femei diferite.

Tessa Gourin are 28 de ani și cu toate că nu a fost recunoscută niciodată de actor ca fiind fiica lui, se pare că acesta i-ar fi plătit școli private. Mama ei este o fostă agentă imobiliară și a rămas însărcinată cu actorul la 20 de ani. De-a lungul timpului, Tessa a vorbit despre cum este să trăiască cu gândul că are un tată bogat.

„De la o vârstă fragedă, mama mi-a spus să nu zic nimănui că am un tată faimos. Am știut că era foarte bogat și puternic, așa că mi-am comparat viața cu a orfanei Annie”, a declarat Gourin pentru The Daily Beast.

Tânăra petrecea câteva ore, din când în când, în compania lui Jack Nicholson, dar nu a reușit niciodată să-l cunoască mai în profunzime. De asemenea, nimeni nu i-a explicat de ce starul nu a fost mai prezent în viața ei.

„Mama a vrut ca eu să am o legătură cu el, dar el nu a fost interesat de asta”.

