Nu e ușor să te antrenezi cu Dwayne „The Rock” Johnson! O vedetă americană a ajuns la spital

Actorul și comicul american Jack Whitehall a ajuns la spital după ce s-a antrenat alături de Dwayne „The Rock” Johnson, pe care îl va însoți în distribuția filmului „Jungle Cruise” al companiei Disney. El s-a accidentat în timp ce lucra pe o biciletă într-o sală de sport, dislocându-și o coastă.

Jack Whitehall, în vârstă de 29 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care „The Rock”, în vârstă de 46 de ani, apare ridicând greutăți impresionante într-o sală de sport, în timp ce el stătea întins pe un pat pentru masaj.

„The Rock este în sala de sport ridicând pentru distracție cantități mari de fier. Eu m-am urcat pe o biciletă pentru exercițiu și, după 20 de minute, am ajuns la spital cu o coastă dislocată. Medicul m-a întrebat dacă am lucrat într-o poziție nenaturală. Într-adevăr – la televizor era difuzat filmul '50 First Dates' și m-am aplecat în față ca să văd subtitrările. Radiografie, două injecții, o vizită la un kinetoterapeut și un masaj și pare că voi supraviețui”, a spus Jack Whitehall, cu autoironie.

Filmul 'Jungle Cruise' este bazat pe un parc de distracții Disneyland omonim, în care vizitatorii se urcă într-o mică ambarcațiune ce îi plimbă printr-o junglă plină de animale periculoase. Filmul va avea și un element supranatural, iar acțiunea va fi plasată în jungle Amazon, în secolul al XX-lea.

„The Rock”, care a fost primul actor implicat în acest proiect, va juca riolul căpitanului bărcii, care conduce doi frați – interpretați de Jack și Emily Blunt – într-o misiune periculoasă pentru a găsi un copac ce ar avea puteri de vindecare.

Luna trecută, Jack Whitehall a confirmat că va fi implicat în proiect, precizând că este extrem de încântat să lucreze alături de unul dintre idolii lui din industria cinematografică - Dwayne „The Rock” Johnson.