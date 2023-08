Jador a ajuns pe perfuzii. Imaginea care i-a îngrijorat profund pe fani

Se confruntă Jador cu noi probleme de sănătate? Cântărețul pare că a ajuns din nou pe perfuzii, îngrijorându-și încă o dată fanii din mediul online. Iată cum s-a fotografiat.

Jador a ajuns iar pe perfuzii, îngrijorându-și încă o dată fanii din mediul online, după ce în luna iunie acesta anunța, de pe patul de spital, că este grav bolnav.

Au existat tot felul de supoziții cu privire la diagnosticul primit de Jador din partea medicilor, zvonindu-se chiar că acesta ar suferi de cancer la colon. Prietenul apropiat al artistului, Bogdan Mocanu, a dezvăluit pe atunci că Jador urmează să fie supus unei operații.

Jador s-a fotografiat cu perfuzia la mână. Ce a pățit artistul

Apele s-au mai liniștit după ce Jador a revenit în mediul online și și-a calmat fanii, însă recent acesta a stârnit din nou îngrijorare. Cântărețul de manele, în vârstă de 28 de ani, a postat, din nou, pe contul de socializare, o fotografie în care apare cu perfuzia la mână. De data aceasta, manelistul nu se mai afla la spital, ci acasă.

Cel mai probabil, Jador a avut nevoie de perfuzii pentru recuperare, însă artistul nu a dezvăluit, momentan, cauza pentru care a apelat la ajutorul acestora.

Amintim că în luna iunie, Jador și-a anunțat brusc retragerea din muzică. Cântărețul s-a fotografiat pe patul de spital, în timp ce îi erau administrate oxigen, dar și perfuzii. Mesajul lui i-a alarmat atunci pe fani.

„Vă anunț cu părere de rău: cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite pentru jadorașii mei! Ultima piesă va fi în luna decembrie împreună cu managerul meu și toată echipa am decis că sănătatea mea e mai importantă!

Anul ăsta, cât ne mai rămâne, sper ca Dumnezeu să mă mai țină în viață și să pot merge măcar la câteva concerte! În cazul în care nu o să mai fiu… vă dau vouă fanilor mei muzică gratis!”, a scris Jador, la acel moment, pe Instagram.

Jador a demontat speculațiile potrivit cărora ar suferi de cancer

Ulterior, după ce admiratorii săi s-au gândit la ce era mai rău, cântărețul de manele a revenit cu o filmare lămuritoare, unde a declarat că a avut o problemă de sănătate la esofag.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine.

Mă las de muzică în decembrie, pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți, atâta tot”, a explicat artistul, demontând astfel speculațiile potrivit cărora ar suferi de cancer.