Jador și Bogdan Mocanu s-au împăcat după un an în care cei doi nu au vorbit deloc. Cum au reușit să treacă peste neînțelegeri

Jador și Bogdan Mocanu au participat recent la același eveniment, alături de Nikolas Sax, și au făcut o fotografie împreună, semn că s-au împăcat după un an în care nu au mai comunicat deloc.

Bogdan Mocanu a declarat că Jador și-a cerut iertare pentru greșelile din trecut, iar el a decis să le mai dea o șansă prieteniei lor.

După un an de tăcere și tensiuni, Jador și Bogdan Mocanu au surprins pe toată lumea când s-au reîntâlnit la un eveniment muzical alături de Nikolas Sax și au făcut o fotografie împreună, semn al unei împăcări neașteptate. Bogdan Mocanu a dezvăluit că Jador și-a cerut scuze pentru greșelile din trecut, iar el a ales să le mai dea o șansă prieteniei lor.

"Și-a cerut iertare pentru ce a făcut în trecut, iar eu nu țin supărările. Oricum ar fi, e de-al nostru și trebuie să-l iubim așa cum este. Nimeni nu e fără greșeală pe pământ," a declarat Bogdan Mocanu pentru spynews.ro, referindu-se la împăcarea cu Jador.

Bogdan Mocanu a adăugat că, având mulți prieteni comuni în industria muzicală, ar fi fost inevitabil să nu se întâlnească la diverse evenimente, lucru care s-a întâmplat și acum două seri când s-au reîntâlnit.

"Am fost să-l susținem pe Nikolas. Având atât de mulți prieteni comuni în industrie și nu numai, e greu să nu ne intersectăm. Ne-am simțit bine. Sper că experiența de seara trecută, când ne-am strâns toți apropiații lui Nikolas, să-i amintească ce înseamnă prietenia și cum ar trebui manifestată," a mai spus Bogdan Mocanu, potrivit viva.ro.

Jador, reacție dură după ce Bogdan Mocanu a declarat că nu mai sunt prieteni, în trecut

De-a lungul anilor, Jador și Bogdan au fost prieteni apropiați, iar chiar și în ciuda neînțelegerilor anterioare, au reușit întotdeauna să-și rezolve disputele. Cu toate acestea, de această dată, prietenia lor pare a fi ajuns la final, iar nimic nu pare să poată repara situația. Bogdan Mocanu a explicat în emisiunea lui Capatos de la Antena Stars că nu-l mai consideră pe Jador un prieten și l-a blocat pe rețelele de socializare.

În replică, Jador susține că Bogdan Mocanu are prea mult timp liber la dispoziție și că nu înțelege motivul supărării acestuia, deoarece nu mai primește răspuns la telefon. Cântărețul afirmă că agenda sa este foarte încărcată cu spectacole și concerte, fapt care pare să îl deranjeze pe Mocanu, care nu mai poate petrece timp împreună cu el. Jador adaugă că nu poate să se dedice în totalitate relației cu Bogdan Mocanu, datorită responsabilităților sale profesionale, subliniind că este un artist ocupat, mereu în deplasare pentru spectacole și evenimente.

„Nu știu, nu mai vrea să răspundă la telefon, el știe ce are…! Se comportă ca o femeie supărată căruia nu-i dai atenție.

Nu pot să stau toată ziua cu el, eu am treabă, nu pot să stau toată ziua cu el, să stau și să stăm. Eu nu sunt omul care să stea. El are mai mult timp liber, eu sunt un om ocupat cu responsabilități enorme. Eu sunt cântăreț, astăzi sunt la Paris, mâine la Bruxelles, poimâine în Germania și tot așa. Eu nu am timp de stat', a mai zis Jador, potrivit viva.ro.