Jamila rupe tăcerea! Adevărul despre procesul "Ecler la tavă": "Nu am dat pe nimeni în judecată. Rețetele nu au drepturi de autor"

Celebra bucătăreasă Geanina, pe numele său real, a devenit un punct de referință în lumea bucătăriei, ea devenind un fenomen pentru bucătăresele din România. Jamila are 35 de ani și este din București. Ea este absolventă de Relații Internaționale şi pasionată de limba franceză.

Jamila se află e ceva vreme într-un scandal de proporții, după ce s-a dus în instanță deschizând cazul “Eclar la tavă”, în lupta cu Laura Laurențiu. Cele două s-au luptat pentru această rețetă, așa s-a spus, însă lucrurile stau cu totul diferit, reiterează Jamila.

Ea explică faptul că: “În presă apar tot felul de inepții și este lăsat să se înțeleagă că eu aș fi spus că e rețeta mea. Nimic mai neadevărat. REȚETELE NU AU DREPTURI DE AUTOR! Acest proces a fost deschis pentru că eu am considerat că acel report la Youtube a fost unul abuziv și că am avut clipul blocat fără că persoană respectivă să aibă drept de autor pe titlu (se poate verifică la OSIM, nu trebuie să mă credeți pe mine), fără să fie prima persoană care a făcut rețeta în România”.

Jamila s-a dus în instanță după ce i-a fost raportată pe Youtube rețeta “Ecler la Tavă” din cauza titlului

Jamila a explicat: "ACEST MESAJ SE ADRESEAZA COMUNITATII JAMILACUISINE, SINGURA CARE MERITA EXPLICATII DIN PARTEA MEA!

Dragilor, aceasta postare se anunta una lunga, insa am rugamintea sa aveti rabdare s-o cititi si sunt convinsa ca veti intelege pentru ca stiu ca sunteti oameni inteligenti si obiectivi.

NU AM DAT PE NIMENI IN JUDECATA PENTRU O RETETA SAU PENTRU CA AS FI INVENTAT EU O RETETA. Si scriu asta cu litere mari tragand nadejde ca lucrurile acestea se vor intelege intr-un final. Eu am deschis o actiune pentru ca mi s-a blocat pe nedrept un clip dupa ce s-a trimis catre Youtube un raport pentru incalcarea drepturilor de autor pentru TITLUL RETETEI, nu pentru reteta, cele doua retete avand gramaje diferite pentru toate ingredientele.

Am mai povestit asta, insa se pare ca nu e suficient si ma vad nevoita s-o iau de la capat. Intr-o zi de sambata m-am trezit cu clipul retetei “prajitura ecler la tava” blocat de respectiva doamna. Pentru ca nu stiam ce s-a intamplat, am contactat-o si mi-a spus ca mi-a raportat clipul pentru ca TITUL retetei ii apartine si ca dansa A FOST PRIMA PERSOANA CARE A FACUT ACEASTA RETETA IN Romania, dansa fiind cea care a inventat aceasta reteta. Am primit acest report pentru TITUL si clipul mi-a fost blocat pentru 17 zile.

In presa apar tot felul de ineptii si este lasat sa se inteleaga ca eu as fi spus ca e reteta mea. Nimic mai neadevarat. RETETELE NU AU DREPTURI DE AUTOR! Acest proces a fost deschis pentru ca eu am considerat ca acel report la Youtube a fost unul abuziv si ca am avut clipul blocat fara ca persoana respectiva sa aiba drept de autor pe titlu (se poate verifica la OSIM, nu trebuie sa ma credeti pe mine), fara sa fie prima persoana care a facut reteta in Romania (primele fiind Floridemandari si inca o bloggerita,Stefania)

Youtube-ul nefiind instanta de judecata i-a lasat doamnei ragaz 14 zile lucratoare pentru a ma putea da in judecata si in felul acesta clipul ramanea inchis pana la pronuntarea instantei. Ei bine, lucrul acesta nu s-a intamplat, clipul mi-a fost redeschis, deci raportul respectiv nu a avut nicio finalitate. Pentru ce s-a dat reportul daca nu s-a intamplat nimic cu el?

Pentru mine acest report nu a fost decat picatura care a umplut paharul, in trecut avand parte de tot felul de sicane, critici, postari publice cu pareri necerute, iar lucrurile acestea sunt stiute de cei care activeaza in acest domeniu. Am considerat ca un astfel de comportament poate afecta intreaga comunitate de creatori de continut de pe Youtube pentru ca oricine se poate trezi sa raporteze un titlu similar, sustinand ca el a folosit primul respectivul titlu. Am trimis atatea petitii catre Youtube ca in momentul acesta Youtube-ul nu mai accepta rapoarte pentru titluri. Macar atat lucru am reusit sa obtin.

Retetele nu au drepturi de autor, repet asta la nesfarsit! Nu poti demonstra ca tu ai inventat o reteta atat timp cat retetele respective au fost inventate de altii cu sunt si chiar mii de ani in urma. Asa cum eclerul a fost inventat de catre Antonin Carême in 1861. Noi, bloggerii culinari putem doar sa ne punem amprenta pe aceste retete, sa venim cu variante noi, cu gusturi noi. Acelasi lucru il fac si marii bucatari, cum e Jamie Oliver sau Gordon Ramsey. Jamie merge in Maroc, gateste retete cu localnicii, vede cu ce se mananca bucataria marocana si apoi si publica o carte de bucate cu variantele lui pentru respectivele retete marocane. Nu am vazut sa-i raporteze cineva ceva! Nu am vazut sa tipe nimeni sa adauge sursa! Dimpotriva, asa a evoluat gastronimia si asa se intampla peste tot in lume.

Eu nu am nimic cu respectiva doamna si spun asta in mod public, cum am mai spus-o in trecut. Nu am jignit-o niciodata, nu mi-am dat cu parerea despre nimic, nu am criticat-o. Singura postare pe care am facut-o a fost cea legata de acest raport cand am rabufnit satula dupa toti anii de sicane si critici. Nu i-am facut niciodata nimic, nici macar nu ne-am certat, deci nu stiu pentru ce am avut parte de de atat bullying. Ar fi putut oricand sa-mi scrie inainte de a raporta daca era deranjata de respectivul titlu. Asta daca voia, dar nu s-a vrut!

Am observant ca sunt si persoane care nu inteleg despre ce este vorba si cred ca m-am trezit eu intr-o dimineata sa dau in judecata pe cineva care nu mi-a facut nimic. Le rog pe acele persoane sa citeasca ce am scris si sa se puna in locul meu. Daca lor li se bloca un clip pe care l-au muncit, l-au testat, l-au filmat, l-au montat, cum s-ar fi simtit? Daca ei ar fi fost in locul meu, cum ar fi procedat? Cum procedezi cand iti ajunge cutitul la os si simti ca nu mai poti? Cum procedezi cand esti critica si pentru ca apari intr-o emisiune, si pentru ca ai castigat un premiu si pentru ca ai reprezentat tara la la nivel international? Cat poti sa inghiti cand fiecare pas pe care il faci iti este criticat? Si colac peste pupaza, fix in perioada in care am primit raportul eram si insarcinata. Daca pierdeam sarcina era cineva fericit sau multumit de actiunile lui?

Sunt omul care si-a vazut mereu de treaba, care nu si-a criticat colegii, care a vorbit mereu cu toata lumea si care niciodata nu a scris nimic public despre ce fac ceilalti. Am considerat ca trebuie sa-mi vad de ale mele si ca nu am de ce sa ma bag in ceea ce nu ma priveste. Pentru ca asa am fost crescuta si pentru ca urasc “mahalaua” si ridicatul poalelor in cap. Nu cer nimanui sa ma iubesca cu forta, dimpotriva, are tot dreptul sa nu ma placa, dar daca nu ma place, ma poate ignora cu totul. Chiar nu ma deranjeaza! Dimpotriva, apreciez foarte mult asta!

Procesul va continua la recurs, iar daca nu-mi voi gasi dreptatea in Romania, voi merge si la nivel european. Asta pentru ca am simtul dreptatii foarte dezvoltat si pentru ca vreau sa ma apar atat cat se poate din punct de vedere legal. Tot ceea ce am facut a fost sa-mi apar munca, imaginea si tot ceea ce am cladit in acesti 11 ani. Nu mi-e frica de nimeni, decat de Dumnezeu si mi-am promis mie insami ca nu o sa mai las pe nimeni sa-si bata joc de mine.

Acest proces nu este si nu a fost niciodata despre bani, ci despre dreptate. Nu am nevoie de banii nimanui, muncesc pe branci pentru un trai decent si nu am nevoie de nimic de la nimeni. Nici nu mai conteaza cine castiga sau pierde, conteaza ca am adus aceasta speta in fata opiniei publice", a spus Jamila pe Fcaebook.

