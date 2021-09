Cine este și cum arată soțul Jamilei, femeia care a cucerit internetul cu rețetele sale. Ipostaza tandră în care s-au pozat

Când spui Jamila, fără doar și poate te gândești la celebrele sale rețete care au cucerit internetul. Tânăra, pe numele său real Geanina Avram Staicu, este cunoscută și urmărită de milioane de români de pretutindeni pentru ponturile sale culinare. Însă, în spatele fiecărui videoclip, stă și priceperea unui bărbat care o ajută.

Soțul Jamilei este o prezență discretă și nu se afișează mereu. Acesta se bucură de popularitate din spatele camerei, el fiind cel care o ajută pe soția lui să filmeze și să monteze videoclipurile cu rețete.

Cum arată soțul Jamilei

Tânăra îndrăgită de milioane de români are alături un soț cald și iubitor, care este mâna sa dreaptă în tot ceea ce postează de fiecare dată. Jamila are mai bine de 1.5 milioane de abonați pe canalul de Youtube, acolo unde postează numeroase rețete și trucuri pe care le poate aplica oricine în bucătărie.

Jamila l-a cunoscut pe soțul său de origine marocană în anii studenției. Potrivit unui interviu acordat de ea în urmă cu mult timp, aceasta s-a apucat de gătit din glume și a combinat rețetele bunicii sale din Oltenia cu numeroasele condimente descoperite la soacra sa din Maroc.

Însă, ceea ce a pornit de la o joacă a ajuns să devină o meserie în adevăratul sens al cuvântului, dar și o pasiune de care nu se mai poate desprinde. Cu ajutorul soțului său, ea a început să pună rețete pe internet din anul 2021, atunci când a și apărut cu numele de Jamila Cuisine.

"Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu sau facultate. Dar au venit oameni străini, pe care nu îi cunoșteam și au început să crească vizualizările și oamenii să îmi ceară rețete în continuare. Atunci am zis - OK, nu facem doar rețete marocane, că oamenii nu vor doar rețete marocane. Și am început să facem rețete românești, rețete internaționale, rețete în general. Ziceam, hai să facem ce ni se cere! Atunci și acum, punem foarte mare preț pe comunitate", a declarat mai demult Jamila pentru Rețeaua de Idoli.

Citește și: Chefi la cuțite 2021. Jamila a decis câștigătorul amuletei de temut din proba 24! Ce chef a primit-o

Alături de soțul său crește doi copii minunați și filmează împreună rețete speciale pentru cei care o urmăresc cu atât de mult drag.

Ce studii are Jamila

Celebra bucătăreasă Geanina, pe numele său real, a devenit un punct de referință în lumea bucătăriei, ea devenind un fenoment pentru bucătăresele din România.

Jamila are 33 de ani și este din București. Ea este absolventă de Relații Internaționale şi pasionată de limba franceză.

Ea și soțul ei sunt persoanele din spatele reţetelor de pe canalul de Youtube Jamila Cuisine.

De unde provine numele de Jamila

Numele Jamila este un nume arab, folosit sub forma feminină a prenumelui arab Jamil, care înseamnă “frumusețe”. Astfel, Jamila se traduce ca “frumoasă”.

Numele este popular la scară globală și se regăsește atât în populația arabă, cât și în multe alte țări de pe tot globul.

Pentru anumiți musulmani, numele Jamila sau Jamil are semnificație religioasă.

Potrivit Administrației pentru Securitate Socială, numele Jamila a fost printre cele mai populare 1000 de nume pentru fetele din Statele Unite din 1974 până în 1995, cu excepția anului 1985. Popularitatea sa a atins un maxim în 1977, când a fost al 486-lea nume popular pentru fete.

Acesta s-a extins mai târziu la nivelul întregului mapamond.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY