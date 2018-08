Dani Mocanu a dat de belea! A fost audiat la Parchetul Militar, după scandalul din Jandarmerie. Ce spune în apărarea lui

Dani Mocanu a fost audiat la Parchetul Militar, marți, după ce mai mulţi jandarmi de la Inspectoratul Judeţean Dâmboviţa au făcut figuraţie într-un videoclip al său, îmbrăcaţi în uniforme şi cu o maşină de intervenţie.

Jandarmii ar fi cerut aprobarea şefilor, cărora le-au spus că vor fi protagonişti într-un proiect cultural.

Cântăreţul spune că nu a ştiut că figuranţii lui sunt oameni ai legii.

„Ideea este că eu nu am ştiut nimic. Eu doar spun «fă așa, fă așa». Mai departe nu ştiu cine s-a ocupat. Cât a dat, ce a dat! Nu știu, habar nu am. Nu am ştiut că sunt jandarmi adevăraţi!”, a spus Dani Mocanu.