Jennifer Lawrence este încărcinată cu primul copil. Cât de bine arată într-o rochie strălucitoare, care o evidențiază perfect

Publicat: Joi, 09 Decembrie 2021, 14:42 Actualizat Joi, 09 Decembrie 2021, 17:48

Jennifer Lawrence și-a făcut apariția la premiera filmului Don't Look Up alături de colegul său Leonardo DiCaprio. La gala de la New York, ea s-a strălucit într-o rochie frumoasă sclipitoare, cu franjuri și și-a afișat pentru prima dată burtica de gravidă.