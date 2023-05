Jennifer Lopez a dezvăluit de ce alege să stea mereu cu un pas în spatele lui Ben Affleck. Care e motivul invocat de divă

Jennifer Lopez și Ben Affleck formează un cuplu tare carismatic, ei fiind cunoscuți pentru afecțiunea pe care și-o arată în public. Adesea, cei doi soți sunt fotografiați în timp ce se țin strâns de mână ori merg ca doi îndrăgostiți unul la brațul celuilalt.

Cu toate acestea, „cârcotașii” au observat că, de cele mai multe ori, diva de la Hollywood preferă să stea cu un pas în spatele partenerului ei, ceea ce a ridicat multe semne de întrebare față de gestul aparent banal. Actrița a fost cea care a explicat de ce face asta.

Jennifer Lopez a dezvăluit care e motivul pentru care preferă să stea cu un pas în spate atunci când merge la brațul lui Ben Affleck

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au spus marele „Da” în iulie anul trecut, într-o ceremonie intimă care a avut loc în Las Vegas și care, aproape două luni mai târziu, a avut o a doua parte la Riceboro, în statul Georgia, unde Ben Affleck are un conac spectaculos.

De atunci, cei doi soți sunt mereu în centrul atenției și nu se tem să vorbească deschis despre povestea lor de dragoste. Cu toate acestea, o curiozitate primează, toți fiind dornici să afle de ce atunci când merg împreună pe stradă și se țin de mână, Jennifer Lopez preferă să se poziționeze cu un pas în spatele actorului. Cuplul „Bennifer” a fost surprins de multe ori așa!

Într-un interviu pentru „Live with Kelly and Mark”, JLo a elucidat misterul. Diva a dezvăluit, pentru început, că ea și Ben se țin de mână, pentru că sunt „foarte afectuoși”.

Ulterior, artista a explicat că preferă să rămână întotdeauna cu un pas în spate pentru a compensa diferența de înălțime dintre ei doi, actorul fiind mult mai înalt decât ea:

„Ben are 1,88 metri, iar eu sunt mai mică. Am 1,64 metri. E mult mai înalt decât mine și are brațul mai sus, iar eu aleg să merg cu un pas în urmă pentru a compensa. Nu mă deranjează deloc.”, a mărturisit Jennifer Lopez, citată de cinemablend.com.

Jennifer Lopez îl descrie pe Ben Affleck ca fiind tatăl pe care și l-ar dori orice copil: „Am lacrimi în ochi”

În urmă cu ceva timp, Jennifer Lopez lăuda abilitățile de tătic ale lui Ben Affleck, declarându-se absolut fascinată de felul în care actorul se poartă cu copiii. Artista a dezvăluit că, de multe ori, îl privește cu „lacrimi în ochi” atunci când se află în preajma celor mici, potrivit filmnow.ro.

„Este un tată uimitor. Am lacrimi în ochi. El este, sincer, cel mai bun tată pe care l-am văzut vreodată. Este atât de implicat încât uneori mă învață inclusiv pe mine atâtea despre cum să interacționez cu ei.”

JLo l-a mai descris pe soțul ei ca genul de părinte pe care și l-ar dori orice copil, fiind extrem de implicat și dedicat:

„Este atât de implicat! Oricum e un tip strălucit, se pricepe la atâtea lucruri și poți să-ți dai seama numai din faptul că de când i s-au născut copiii, a citit fiecare carte, tot ce se putea învăța despre cum să-ți crești copiii și este prezent mereu... ce poți cere mai mult, este un tată iubitor, căruia îi pasă, în fiecare zi, așa este el!”, a mai adăugat vedeta de la Hollywood, citată de sursa menționată mai sus.

