Jennifer Lopez, așa cum puțini au mai văzut-o. Cum arată fără machiaj și extensii, când petrece timpul cu familia

J.Lo a răspuns chiar ea la întrebare, susținând că face mai multe lucrui în același timp.

Mulți fani și-au exprimat surpriza în comentarii privind look-ul natural al lui Lopez, ce pare să sfideze timpul. La 51 de ani, diva hispanică arată aproape la fel ca atunci când a intrat în lumea showbiz-ului, în anii 1990, scrie Daily Mail.

Jennifer Lopez apelează la tratamente naturale pentru look-ul sau tânăr

Pnetru look-ul ei care sfidează timpul. Lopez susține că apelează la un stil de viață sănătos și tratamente naturale.

“Nici până în ziua de azi nu am apelat la Botox,” a declarat diva recent pentru Page Six. “Nu sunt genul ăla de persoană. Nu am nimic cu persoanele care fac acest lucru, doar că nu e genul meu. Eu am o abordare mai naturală atunci când vine vorba de îngrijirea pielii...dar vreau ca produsele mele să funcționeze.”

“Vreau să am acid hialuronic. Vreau să am toate lucrurile care vor ajuta, pentru că nu vreau să apelez la ace la un moment dat,” a continuat J.Lo. “Nu spun că n-o s-o fac niciodată, doar că nu am făcut-o până acum.”

Recent, diva a fost surprinsă de paparazzi în timp ce părăsea o sală de sport din Miami. J.Lo nu a ascuns niciodată faptul că petrece mult timp la antrenamente, pentru a-și menține silueta de invidiat.

Pentru look-ul său tânăr, Jennifer Lopez susține că are două ingrediente importante, la care apelează constant: uleiul de măsline și crema cu protecție solară, pe care o folosește încă de la 22 de ani.