Jennifer Lopez, dezbrăcată de inhibiții, după divorțul de Ben Affleck. În ce ipostaze s-a fotografiat în baie

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au anunțat divorțul în urmă cu câteva zile, considerând povestea de dragoste cu celebrul actor încheiată.

Cei doi s-au despărțit după o lungă perioadă în care au refuzat să se mai afișeze împreună, iar Ben Affleck era vâzut tot mai des în preajma casei fostei sale soții, Jennifer Garner, petrecând din ce în ce mai mult timp cu copiii lor.

Jennifer Lopez, cu formele la vedere după divorțul de Ben Affleck

De asemenea, Ben Affleck a renunțat la verighetă în urmă cu câteva luni, semn că relația lor nu mai funcționează și s-au distanțat din ce în ce mai mult.

Se pare că motivul principal al separării, urmat apoi de vânzarea casei pe care o cumpăraseră doar cu un an în urmă, a fost faptul că Jennifer Lopez se dedica prea mult muncii ei și prea puțin familiei, neglijându-și soțul, dar și cei doi copii pe care îi are din căsnicia cu Marc Anthony.

Artista și-a anulat turneul "This Is Me... Now" în luna mai, dar se pare că acest lucru nu a dus la o împăcare și eforturile ei au fost în zadar.

Ea și Ben Affleck au declarat că au completat actele de divorț pe 20 august, la 2 ani de la nunta pe care o celebraseră în Georgia. Cei doi mari actori au decis să mai dea o șansă poveștii lor în 2021, iar în 2022 s-au căsătorit.

Jennifer Lopez și Ben Afflech au mai fost împreună în 2002 când au trăit o frumoasă poveste de dragoste, s-au logodit, dar în 2004 s-au despărțit.

Acum, după divorț, Jennifer Lopez a postat o serie de 16 poze pe contul ei de Instagram care au atras atenția fanilor.

Jennifer Lopez nu s-a sfiit să se afișeze în toate ipostazele și chiar a ales să posteze niște imagini la care fanii nu se așteptau. Vedeta, în vârstă de 55 ani, s-a pozat cu posteriorul la vedere în oglindă, într-o ipostază extrem de sexy.

Artista poartă un body alb, care îi pune în evidență posteriorul, și nu a ezitat să-și facă un selfie în oglindă pentru a-și arăta formele.

Chiar dacă pozele sexy au pus pe jar imaginația fanilor, pentru unii gestul artistei a părut disperat. Postarea cu 16 fotografii care sumarizau vara artistei a adunat peste 1,5 milioane de aprecieri în doar o zi. Comentariile laudative la adresa lui J. Lo au curs.

Printre imagini, artista a postat și un mesaj cu subînțeles care în traducere ar fi “Totul se întâmplă după o ordine divină”.

“Continuă să dansezi, să iubești și să trăiești”

“Radiezi de putere”

“Nimic nu te dărâmă”

Acestea au fost doar câteva dintre mesajele încurajatoare ale fanilor.

