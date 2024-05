Jennifer Lopez și Ben Affleck, probleme în paradis! Cu ce neînțelegeri se confruntă celebrul cuplu

Se pare că relația dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck nu mai e la fel de înflăcărată. În ultima vreme au apărut zvouri legate de un potențial divorț.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au probleme în relația de cuplu și se pare că sunt pe cale să se despartă, potrivit Page Six. | Profimedia

Jennifer Lopez și Ben Affleck au probleme în relația de cuplu și se pare că sunt pe cale să se despartă, potrivit Page Six.

O sursă apropiată cuplului a declarat că cei doi actori se confruntă cu probleme pe plan amoros.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, la un pas de despărțire

“Au început să aibă probleme acum câteva luni, când Jen a început să ia mai multe proiecte și să se pregătească și pentru turneu. Ei sunt acum pe două pagini complet diferite în relația lor”, a declarat sursa pentru Us Weekly.

Citește și: Jennifer Lopez la 54 de ani în lenjerie ”invizibilă”. Cât de bine arată artista

Se pare că acum artista e mai mult focusată pe muncă de vreme ce urmează să înceapă turneul mondial intitulat “This is Me … Now: A Love Story” luna viitoare.

Recent Jennifer Lopez a fost surprinsă de paparazzi în Los Angeles în timp ce își căuta o nouă casă. O altă sursă apropiată celebrului actor, a declarat că Ben Affleck nu locuiește în aceeași casă cu soția lui.

Chiar dacă au apărut unele neînțelegeri și probleme între ei, se pare că celebrul cuplu nu e gata să renunțe la căsnicia lor și sunt dispuși să lucreze pentru a-și rezolva problemele. Tocmai de aceea, cei doi mari actori au început terapia de cuplu.

Citește și: Jennifer Lopez și Ben Affleck, gesturile tandre făcute în public care au atras atenția trecătorilor. Cum au fost surprinși

“Ben crede în terapie și este pregătit să meargă acolo cu mintea și sufletul deschise, chiar dacă el urăște întreg procesul pe care îl consideră umilitor. El nu o să renunțe prea ușor la căsnicia lor și, de asemenea, el are un nivel ridicat de toleranță atunci când vine vorba de certuri și conflicte în cuplu”, a mai spus un apropiat de-al lui Ben Affleck.

Se pare că paparazzi l-au surpins recent pe soțul lui Jennifer Lopez în cartierul Brentwood, unde și-a găsit o nouă locuință. Casa este în apropierea locuinței fostei sale soții Jennifer Garner și locuiește în zonă de mai bine de o săptămână, potrivit Page Six.

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu au mai fost văzuți împreună de mai bine de o lună, timp în care Jennifer Lopez a participat singură la Met Gala 2024.

Citește și: Adevărul despre abdomenul lui Jennifer Lopez. La ce gest a apelat pentru a-și ascunde imperfecțiunile în fața paparazzilor

Actorul a motivat că a lipsit de la marele eveniment pentru că era pe platourile de filmare pentru următoarea peliculă pe care o pregătește. Cu toate acestea, el a fost prezent la roast-ul lui Tom Brady care a fost cu o seară înainte de Met Gala.

Cuplul cunoscut și ca Bennifer s-au căsătorit în iulie 2022, reconectându-se după mulți ani. La începutul anilor 2000, cei doi au mai fost odată logodiți.

Ben Affleck are 3 copii din căsnicia cu Jennifer Garner, pe Violet, Seraphina și Samuel, în timp ce Jennifer Lopez îi are pe gemenii Max și Emme din căsnicia cu Marc Anthony.