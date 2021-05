Jennifer Lopez și Ben Affleck, gestul tandru care i-a dat de gol. Cum au fost surprinși

Se pare că cei doi petrec acum din ce în ce mai mult timp împreună. Chiar dacă niciunul dintre ei nu a confirmat împăcarea și au spun că ei au fost dintotdeauna foarte buni prieteni, chiar și după ce au rupt logodna, presa îi surprinde mai apropiați.

În urmă cu o zi, Jenny și faimosul actor au fost împreună la sala la care artista se antrenază intens. Surse apropiate au declarat pentru publicația In Touch că cei doi făceau gesture tandre în timpul petrecut la sala de sport din Miami, Florida. Mai mult decât atât, ei au fost văzuți sărutându-se.

J. Lo a purtat un tricou alb, scurt care îi pune în valoare abdomenul plat, și o pereche de colanți bleu extrem de mulați. Cu părul strâns și o pereche de sneakerși albi în picioare, J. Lo era pregătită de antrenament, dar și să îl revadă pe fostul iubit. Ben a ajuns mai târziu la sală, purtând un tricou bleumarin și o pereche de pantaloni de trening negri.

Sursa care i-a văzut pe cei doi la sală a declarat că cei doi păreau foarte îndrăgostiți și zâmbitori. O altă sursă a declarat pentru Daily Mail că Jennifer Lopez s-a întors în Los Angeles pentru a petrece mai mult timp cu Ben. Aceeași persoană a confirmat că cei doi actori au o relație la distanță, dar amândoi sunt extrem de dedicați și vor să facă lucrurile să meargă.

Jennifer și Ben se pare că se concentrează mai mult pe felul în care decurge relația lor, până să ajungă să o facă din nou publică.

Se pare că fanilor nu le-a scăpat un detaliu important. Marele actor încă poartă ceasul pe care l-a primit cadou de la Jennifer Lopez în 2002, pe vremea când ei erau logodiți. Atunci când s-au reîntâlnit în weekend, Ben Affleck, în vârstă de 48 de ani, a purtat ceasul din argint pe care l-a păstrat amintire aproape 20 de ani.

Cei doi actori au fost văzuți pentru prima oară împreună după mulți ani, pe 11 mai anul acesta, când au fost la o petrecere în Montana.

J. Lo și Ben s-au reunit la 17 de la despărțire. Ben Affleck și Jennifer Lopez au format un cuplu din 2002 până în 2004.

