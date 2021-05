Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Presa speculează că cei doi s-au împăcat

De curând, frumoasa artistă Jennifer Lopez a fost surprinsă alături de fostul ei iubit, Ben Affleck, la o petrecere în Montana. Cei doi foști s-au reunit la 17 de la despărțire. Ben Affleck și Jennifer Lopez au format un cuplu din 2002 până în 2004.

Cei doi actori s-au întâlnit pe platourile de filmare ale filmului “Gigli”, în 2002. Pe atunci, J. Lo era căsătorită cu fostul ei soț, Cris Judd. Actrița și cântăreața a divorțat în 2003 de Cris și și-a făcut publică relația cu Ben Affleck.

Frumosul cuplu a devenit pe atunci una dintre cele mai populare perechi de la Hollywood, supranumită și “Bennifer”.

În 2003, după ce se logodiseră deja, J. Lo și Ben Affleck și-au amânat nunta, iar în 2004 și-au anulat logodna, iar artista s-a căsătorit cu Marc Anthony.

