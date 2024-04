Jennifer Lopez și Ben Affleck, gesturile tandre făcute în public care au atras atenția trecătorilor. Cum au fost surprinși

În ultima vreme, Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost surprinși de mai multe ori de paparazzi pe străzile din New York, alături de un agent imobiliar, căutând o nouă casă.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au afișat pe străzile din New York mai îndrăgostiți ca niciodată. Paparazzi i-au surprins în ipostaze tandre. | Profimedia

Jennifer Lopez, în vârstă de 54 ani, și Ben Affleck, în vârstă de 51 ani, au fost surprinși de paparazzi de mai multe ori căutându-și o casă nouă în New York. În timpul plimbărilor lor, cei doi nu s-au putut abține de la gesturile tandre.

Ipostazele tandre în care au fost surprinși Jennifer Lopez și Ben Affleck în văzul tuturor

Se pare că, deși au peste 50 ani, flacăra iubirii arde puternic și atunci când prind câte un moment singuri, dau frâu liber sentimentelor.

În unele dintre poze, paparazzi i-au surprins pe cei doi îndrăgostiți sărutându-se pasional, în timp ce Ben Affleck o rezemase pe Jennifer Lopez de un perete.

Într-o altă zi, în timp ce se plimbau, Ben i-a mângâiat posteriorul soției sale. Paparazzi nu au ratat nicio mișcare, fiind cu ochii pe perechea de îndrăgostiți.

Cum a decurge căsnicia lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck

Jennifer Lopez și Ben Affleck formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood.Cei doi actori celebrii și-au spus marele „Da” în iulie anul trecut, într-o ceremonie intimă care a avut loc în Las Vegas și care, aproape două luni mai târziu, a avut o a doua parte la Riceboro, în statul Georgia, unde Ben Affleck are un conac spectaculos.

Nu de puține ori paparazzi i-au surprins în ipostaze tandre în plină stradă. Paparazzi au observat însă un detaliu. Adesea J. Lo alege să meargă cu un pas în spatele iubituli ei soț atunci când se țin de mână. Se pare că acest lucru este intenționat și că există și o explicație.

Într-un interviu pentru „Live with Kelly and Mark”, JLo a elucidat misterul. Diva a dezvăluit, pentru început, că ea și Ben se țin de mână, pentru că sunt „foarte afectuoși”.

Ulterior, artista a explicat că preferă să rămână întotdeauna cu un pas în spate pentru a compensa diferența de înălțime dintre ei doi, actorul fiind mult mai înalt decât ea:

„Ben are 1,88 metri, iar eu sunt mai mică. Am 1,64 metri. E mult mai înalt decât mine și are brațul mai sus, iar eu aleg să merg cu un pas în urmă pentru a compensa. Nu mă deranjează deloc.”, a mărturisit Jennifer Lopez, citată de cinemablend.com.

