Jessica Alves și-a făcut o nouă operație estetică la nivelul feței. Cum arată acum fostul bărbat Ken, după intervenția suferită

Jessica Alves a devenit rapid cunoscută în lume datorită transformării spectaculoase prin care a trecut de-a lungul anilor. Fostul bărbat Ken a apelat la un număr impresionant de operații estetice pentru a deveni femeie.

Deși arată de-a dreptul senzațional, se pare că vedeta nu se satură să își „îmbunătățească” aspectul fizic. De curând, aceasta a trecut prin alte intervenții chirurgicale care i-au schimbat înfățișarea.

La ce noi operații estetice a apelat Jessica Alves

Jessica Alves nu mai arată deloc așa cum publicul a cunoscut-o! Fostul bărbat Ken a ținut neapărat să își „modifice” nasul, semn că era nemulțumit de modul în care arăta acesta.

Pentru că paparazzi sunt mereu pe urmele ei, vedeta nu a putut să treacă neobservată în aeroportul din Londra. Aceasta a fost surprinsă într-o rochie mulată și neagră care îi scotea în evidență formele provocatoare, în timp ce își căra bagajele.

Mai mult decât atât, Jessica Alves s-a decis să apeleze și la o nouă operație la nivelul posteriorului, lucru evident din imaginile surprinse de fotografi. În plus, se pare că aceasta nu încetează să surprindă cu schimbările prin care trece de ani buni.

Jessica Alves a făcut show în platoul sezonului 10 Chefi la cuțite

Jessica Alves se numără printre cele mai spectaculoase apariții din cadrul sezonului 10 Chefi la cuțite. Aceasta a făcut show total în platou cu aspectul fizic și a reușit să-i impresioneze pe jurați cu preparatul său de risotto cu fructe de mare.

Chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost uimiți de prezența Jessicăi Alves în cadrul show-ului culinar. De asemenea, cei trei jurați au ascultat cu mare atenție și mirare poveștile vedetei.

„Vorbesc șase limbi, deci puteți alege. În trecut nu eram o femeie frumoasă ca acum. Au trecut doi ani de când am făcut tranziția de la bărbat la femeie. Am fost bărbat și acum sunt 100% femeie. Eram nefericit, beam mult alcool, aveam depresie. Până când un psiholog mi-a explicat ce am. Așa am decis să fac schimbarea de sex”, a mărturisit fostul bărbat Ken despre tranziția sa de la bărbat la femeie.

„Veneam dintr-o familie catolică, nu a fost ușor. A trebuit să vorbesc mama, să o întorc în timp și să îi arăt că mereu am fost femeie, de fapt. Spiritul meu, inima, totul. Mereu m-am jucat cu păpușile, mereu am purtat rochiile mamei, pantofii bunicii. Când am devenit adult, regulile societății mă făceau să îmi amintesc mereu să mă port ca un bărbat, deși niciodată nu am renunțat la latura mea feminină. Niciodată nu eram masculin, mereu eram mai degrabă feminin. Familia a înțeles și e toată lumea alături de mine. Sunt susținută. (...) Îmi doresc să mă căsătoresc, să am copii. Dar trebuie să găsesc un bărbat care să mă placă așa cum sunt, să mă iubească și să mă respecte”, a mai adăugat Jessica Alves despre viața ei.

