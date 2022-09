Chefi la cuțite, 20 septembrie 2022. Jessica Alves, zisă și „Păpușa umană Ken”, a făcut show. Ce a dezvăluit

Un moment cu totul și cu totul surprinzător a fost atunci când în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 și-a făcut apariția Jessica Alves, vedeta cunoscută drept „Păpușa umană Ken”. Apariția sa i-a uluit pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Jessica Alves, zisă și „Păpușa umană Ken”, a făcut show la Chefi la cuțite sezonul 10

Celebra blondină are 38 de ani, este din Marea Britanie și în prezent este model. Pentru cei care nu știu, aceasta a devenit cunoscută în întreaga lume inițial drept „Păpușa umană Ken”, înainte de operația de schimbare de sex. Apoi, după ce a devenit femeie, publicații din întreaga lume au vorbit despre Jessica Alves.

Vedeta are în prezent mai bine de șase milioane de urmăritori doar pe Instagram și fiecare fotografie a sa face senzație și adună instanat numeroase reacții. Cei care nu știu că a trecut printr-o operație de schimbare de sex nu pot bănui că, inițial, aceasta a fost bărbat.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Jessica Alves a ales să pregătească o rețetă de risotto cu fructe de mare.

„Vorbesc șase limbi, deci puteți alege. În trecut nu eram o femeie frumoasă ca acum. Au trecut doi ani de când am făcut tranziția de la bărbat la femeie. Am fost bărbat și acum sunt 100% femeie. Eram nefericit, beam mult alcool, aveam depresie. Până când un psiholog mi-a explicat ce am. Așa am decis să fac schimbarea de sex”, a dezvăluit Jessica Alves, care a mărturisit că a făcut numeroase emisiuni de-a lungul timpului.

„Veneam dintr-o familie catolică, nu a fost ușor. A trebuit să vorbesc mama, să o întorc în timp și să îi arăt că mereu am fost femeie, de fapt. Spiritul meu, inima, totul. Mereu m-am jucat cu păpușile, mereu am purtat rochiile mamei, pantofii bunicii. Când am devenit adult, regulile societății mă făceau să îmi amintesc mereu să mă port ca un bărbat, deși niciodată nu am renunțat la latura mea feminină. Niciodată nu eram masculin, mereu eram mai degrabă feminin. Familia a înțeles și e toată lumea alături de mine. Sunt susținută”, a mărturisit concurenta, care a explicat prin ce operații a trecut și ce i-au zis medicii, atunci când a vrut să facă schimbarea asta.

Diva cu povestea incredibilă de viață i-a surprins pe chefi atunci când a mărturisit că a făcut mai bine de 60 de operații și chiar a renunțat și la coaste, pentru a arăta ca acum.

„Nu am un iubit. Îmi doresc să mă căsătoresc, să am copii. Dar trebuie să găsesc un bărbat care să mă placă așa cum sunt, să mă iubească și să mă respecte”, a mai zis ea.

Jessica Alves a fost o adevărată apariție în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10. Urmărește clipul video de mai sus ca să afli ce alte detalii a mai dezvăluit.

