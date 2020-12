J.Lo, despre injecțiile cu Botox. Cum comentează diva hispanică intervențiile estetice pe care le preferă atât de multe vedete

“Nici până în ziua de azi nu am apelat la Botox,” a declarat diva. “Nu sunt genul ăla de persoană. Nu am nimic cu persoanele care fac acest lucru, doar că nu e genul meu. Eu am o abodare mai naturală atunci când vine vorba de îngrijirea pielii...dar vreau ca produsele mele să funcționeze.”

“Vreau să am acid hialuronic. Vreau să am toate lucrurile care vor ajuta, pentru că nu vreau să apelez la ace la un moment dat,” a continuat Lopez. “Nu spun că n-o s-o fac niciodată, doar că nu am făcut-o până acum.”