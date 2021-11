Johny Romano, cântărețul care a luat cu asalt industria muzicală românească cu o piesă intitulată „Na Janau”. Cine este artistul

Deși a fost destul de controversată piesa la început, iată că Johny Romană este un tânăr talentat care a muncit de la o vârstă fragedă pentru a se susține financiar și pentru a-și materializa visurile pe care le avea de când era un copil - să devină artist.

Johny Romano, protejatul lui Connect-R, piesa cu care a devenit celebru. Ce poveste de viață are cântărețul

Johny Romano a reușit să devină celebru la 24 de ani, cu ajutorul lui Connect-R, care i-a fost precum un mentor. Artistul a reușit să ajungă în studioul vedetei printr-o cunoștință, însă a reușit să-i demonstreze acestuia că are potențial și talent și l-a ajutat să-și atingă scopurile.

Citește și: Ce fetițe frumoase au lăsat acasă concurenții Mihai Petre și Connect-R de la Asia Express, sezonul 4

Johny a fost un elev silitor la școală, așa cum spune însuși despre el, iar materiile sale favorite au fost limba română și limba engleză, pe care o folosește fluent în bucata de rap din piesa „Na janau”.

Multă lume s-a întrebat ce înseamnă aceste două cuvinte „Na janau”, iar răspunsul a venit chiar de la interpret - „Nu știu” este traducerea lor în limba română.

Prezenți în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Connect-R și Johny Romano au făcut o serie de dezvăluiri despre prietenia și colaborarea dintre ei, dar și despre povestea de viață a tânărului cântăreț. Iată cum au devenit cei doi prieteni:

„Păi practic mi-a trimis un filmuleț pe Instagram, nu m-a convins foarte tare, dar apoi a venit și a inistat. A venit cu cineva la studio și când l-am auzit în engleză am muțit. M-a impresionat povestaea lui. Vine din Ferentari, unde șansele de a reuși sunt aproape 0, cu toate astea, fiind într-o zonă periculoasă, cu dorguri și altele, el nu s-a atins de treaba asta, e un tip care a lucrat in IT, are o engleză impecabilă, cu un timbru impecabil. Noi ne-am asumat piesa asta cu totul, cu tot cu dezacordul de pe refren. El mi-a zis să fie autentic, să știe oamenii că de acolo vine. Avem vreo 4-5 piese gata, lucrul cu el e extraordinar de simplu, fac instrumentale. Efectiv deodată începe să cânte. El dă pe loc versurile”, spune Connect-R despre Johny Romano.

Cine este Johny Romano care cântă piesa „Na janau”

Întrebat și el despre pasiunile sale, despre perioada în care a mers la școală și ce muzică îi place cel mai mult, Johny Romano a oferit detalii inedite despre viața sa ca artist și nu numai.

Citește și: Ce spun Connect-R și Shift despre experiența Asia Express: “În prima zi din Asia Express am vrut să plec acasă”

„Am 24 de ani. Johny mi se zice acasă de când eram mic. Cânt de mic, nu aveam neaparat planul 2, ci ceva prin care să mă susțin financiar, să ajung unde trebuie. Înăuntrul meu îmi place rapul acesta și apoi blues, jazz. La școală eram cuminte și bun. Mai dormeam la ore, munceam din clasa a 9a. Mă lăsau profesiorii să dorm că știau că munceam. Limba engleză si româna erau preferatele mele. „Nu știu” înseamnă Na janau”, au fost declarațiile artistului în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1.