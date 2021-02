Jojo se confruntă cu probleme de sănătate care o țin la pat. Despre ce este vorba: „Injecțiile mă ajută mult”

Jojo îți ține la curent fanii în ceea ce privește starea ei de sănătate. Artista a menționat pe rețelele sociale că se află în repaos cu spatele, în urma unei inflamații.

Actirța a ținut să precizeze că nu a pățit nimic grav care să necesite operație, dar are nevoie d eun repaos de zece zile.

„Sunt zece zile în repaos cu spatele. Trebuie să vă spun că nu am nimic la coloană, nimic grav cel puțin. Am o inflamație destul de mare. Nu trebuie nimic operat. Am fost la consultație, am făcut RMN și trebuie să urmez un tratament cu anti-inflamatoare și analgezice și să stau la pat”.

Jojo ia tratament pentru a-i ameliora problemele cu spatele