Kamara nu va primi pe nimeni în casă de sărbători. Cântărețul îl va avea alături doar pe fiul său. Care e motivul

Kamara a vorbit, într-un interviu pentru Antena Stars, despre cum își va petrece sărbătorile de Crăciun. Acesta a mărturisit că nu va primi pe nimeni în casă, el dorind să îl aibă alături doar pe fiul său. Iată care e explicația cântărețului pentru alegerea sa.

Motivul pentru care Kamara nu primește pe nimeni în casă de sărbători

Kamara a dezvăluit, la Antena Stars, care e motivul pentru care a ales să nu primească pe nimeni în casă de sărbători. De altfel, cântărețul susține că această regulă o respectă tot anul, potrivit Spynews. Kamara afirmă că ține la intimitatea lui, iar, în acest fel, nu îi va fi invadat spațiul personal:

„Nu am nicio superstiție. Prefer, în general, să nu se știe unde stau, să nu între nimeni în spațiul meu intim, măcar acolo să fiu linistit, e oaza mea de liniște și acolo prefer să nu mă cunoască nimeni în casa mea. În camera lui Leon nu intră nimeni înafară de mine și mama lui când vine pe la mine.”, a declarat Kamara, pentru Antena Stars, citat de sursa menționată mai sus.

Cum își va petrece Kamara sărbătorile de iarnă: „De mâine încep treaba”

Kamara a recunoscut că de sărbători are un program destul de încărcat de evenimente. Astfel, în cea mai mare parte din timp, cântărețul se va afla pe scenă:

„De mâine încep treaba cu multe concerte, cu deplasări. Mă prind ocupat, ceea ce e bine. Mâine am trei concerte la munte, iar, apoi, o să am o zi pauză și tot așa. De Revelion cântări, tot așa o să o ținem. Să începem anul cu dreptul, pregătim piese noi.”, a mai spus Kamara, citat de aceeași sursă menționată mai sus.

Kamara a fost întrebat și ce dorințe are pentru anul care vine. Cântărețul a mărturisit că vrea să îl vadă sănătos pe fiul său:

„Nu există moment să nu fiu ocupat. A fost un an frumos, un an în care s-a revenit la viață. Și lucrurile încep ușor, ușor să plece de pe loc. Îmi doresc de la Noul An să îl văd pe Leo pe picioarele lui.”, a mai spus Kamara, pentru Antena Stars, citat de Spynews.

