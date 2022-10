Clipe dificile pentru Kamara. Fiul lui, de opt ani, mai are de trecut prin operații: „În fiecare an, până la majorat”

Chiar dacă nu-i este deloc ușor, Kamara luptă în fiecare zi pentru ca băiețelul lui, în vârstă de opt ani, să fie bine. Leon suferă de tetrapareză spastică, o formă de paralizie cerebrală în care sunt afectate funcțiile motorii. Tatăl său speră că, într-o bună zi, micuțul va putea să meargă.

Fiul lui Kamara mai are de făcut încă zece operații. Mesajul transmis de artist

Membrul trupei Alb Negru și fosta lui soție, Oana, au împreună un fiu, care s-a născut cu o problemă degenerativă. În fiecare zi, băiețelul lui Kamara face progrese, iar tatăl său are mari speranțe că Leon va putea merge. Are la activ șapte operații și, până la vârsta majoratului, mai are de trecut câteva hopuri.

„Sunt îmbunătățiri, Leon stă în fund, dar și în genunchi, reușește să-și păstreze echilibrul. Face terapii la București, în fiecare zi, dar mergem și la ședinte de kinetoterapie, mai intensive, la Timișoara.

Până la 18 ani, mai trebuie, în fiecare an, câte o operație de alungire de mușchi, pentru că el crește, are puseu de creștere, iar dacă oasele se lungesc, mușchii rămân scurți, pun presiune pe oase și oasele se strâmbă”, a spus Kamara, într-un interviu acordat pentru Ego.

Fiul artistului nu merge încă la școală, însă a făcut cursuri acasă și a avut alături două bone care lucrează în domeniul educației.

„Cu școala, mai avem niște evaluări de făcut, să vedem la ce nivel este, a făcut cursuri acasă, până acum, cu bonele lui, una educatoare, alta învățătoare.

Căutăm să îl băgăm în sistem, dar nu poate sta la școală, în bancă, încă poartă scutec, nu poate să scrie, mânuța nu e funcțională, apucă greu lucrurile. Sunt convins însă că, atunci când va fi mare, va fi pe picioarele lui”, a mai precizat Kamara pentru sursa citată anterior.

Kamara a fost cu fiul său în Spania pentru a face operația

Anul trecut, Leon a trecut prin cea de-a șaptea operație, care a costat 10.000 de euro. Părinții au mers cu micuțul lor în Barcelona, Spania.

„Tocmai ce a ieșit Leon din operație, totul e în regulă. A ieșit din operație, a stat puțin mai plângăcios o oră, dar acum e bine, este sub sedativ, manâncă, totul e în regulă, mulțumim lui Dumnezeu.

Așteptăm să fie evaluarea doctorului, să ne spună și după operație cum este și cum a decurs totul și mulțumim lui Dumnezeu că a ieșit bine dar și tuturor celor care ne-au susținut atât în etapa asta, dar și în precedentele etape.

Să ne fie bine tuturor și mai ales lui Leon, în cazul de față, care are mare nevoie de susținere în continuare. E un băiețel extraordinar! Bineînțeles, și eu și Oana, mama lui Leon, suntem amândoi în Spania cu el, alături de el, și facem tot ce se poate ca el să fie bine”, a declarat Kamara pentru Click!, anul trecut.

Artistul și fosta lui soție, Oana, au divorțat în 2018, dar au rămas prieteni de dragul copilului lor.

„Pur și simplu ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni, e totul în regulă. Nu avem supărări, resentimente și mergem mai departe. Si dacă toate sunt bune e cu atât mai bine pentru Leon", a declarat Kamara, la un moment dat, pentru Antena Stars.

