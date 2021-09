Leon, fiul lui Kamara, a fost operat pentru a șaptea oară. Ce a dezvăluit artistul despre starea de sănătate a băiețelului

Kamara Ghedi trece prin momente delicate după ce fiul său a fost operat pentru a șaptea oară în Barcelona. Acesta și soția lui i-au fost alături micuțului încă din prima clipă pentru a trece mai ușor peste ultima intervenție chirugicală suferită.

Artistul a oferit și câteva informații despre starea de sănătate a lui Leon, dar și despre cum a decurs operația. Fiul său a fost supus la mai multe intervenții chirurgicale pentru a scăpa de boala cu care se confruntă încă de când era foarte mic.

Ce a dezvăluit Kamara despre a șaptea operație a fiului său

Imediat după ce Leon a ieșit din operație, Kamara a vorbit într-un interviu pentru Antena Stars despre cum au decurs lucrurile.

"Suntem la Barcelona, după intervenție. Sunt aici cu Oana și cu Leon. Se odihnesc în momentul ăsta amândoi. Leon doarme de ceva vreme pentru că e obosit. Am ieșit din spital, a fost o intervenție reușită. Am ieșit din spital azi pe la ora 12:00 - 13:00, medicii sunt mulțumiți de rezultat, noi suntem mulțumiți de rezultat. E vorba de o alungire de muschi pe care Leon a mai făcut-o și anul trecut în iulie, anul ăsta am ajuns să o facem în septembrie pentru că nu s-a putut mai devreme.", a spus Kamara, la Antena Stars.

Cântărețul a discutat și despre starea de sănătate a lui Leon. Aceasta a mărturisit că fiul său se simte bine acum.

"E bine, doar că timp de trei luni urmează o perioadă de recuperare. Primele trei săptămâni nu are voie să facă mișcare, după o lună va începe să facă ușor mișcări de mobilizare.", a mai adăugat Kamara.

Mai mult decât atât, Leon a venit în Barcelona alături de tatăl său, dar și de mama lui. Cei doi au avut foare multe emoții, însă au fost unul lângă celălalt, iar acest lucru a contat cel mai mult.

"Operația a fost ieri, iar astăzi ne-au externat. Mâine ne întoarcem acasă. (...) După această perioadă de recuperare urmează tratamentele intensive pe care el le face. Fiecare terapie în parte îl va ajuta în dezvoltarea lui, vom face asta la București, dar și la Timișoara. Vor veni specialiști din străinătate care îl vor consulta, iar după cinci luni, doctorul care l-a operat va veni să îl evalueze.", a mai mărturisit el, vizibil emoționat.

Cât a costat operația de alungire a mușchilor pe care a făcut-o fiul lui Kamara

Oana, fosta soție a lui Kamara, a dezvăluit faptul că cea de-a șaptea operație la care a fost supus Leon a costat în jur de 10.000 de euro.

"Costurile se ridica undeva la 10.000 de euro. Avem și banii pentru intervenție. În rest, este bine, dăm înainte, merge în fiecare zi la terapie, nu avem ce face, sperăm că într-o zi o să se facă bine. El nu are prieteni de vârstă lui, mai mult adulții sunt prietenii lui. Însă, înțelege tot, cântă, recită melodii, poezii în franceză. Suntem mândri de el”, a spus Oana în urmă cu o lună, potrivit spynews.