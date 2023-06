Kevin Costner și Morgan Freeman sunt în România vara aceasta pentru filmările unui film ce va avea mare succes

Kevin Costner și Morgan Freeman sunt în România pentru a filma una dintre cele mai importante drame istorice. Cei doi mari actori filmează în țara noastră pentru drama istorică „The Gray House”, o poveste despre trei femei care au fondat prima rețea americană de spionaj.

Kevin Costner și Morgan Freeman filmează pentru „The Gray House” în România

Întregul film se va face în România, filmările fiind deja începute din primăvara acestui an și se preconizează că vor dura până în august. Filmul este produs de compania lui Kevin Costner, Territory Pictures, și de Revelations Entertainment, a lui Morgan Freeman, împreună cu Big Dreams Entertainment. Va fi o miniserie formată din 6 episoade, potrivit Urban.ro, citat de bloggerul de artă și cinematografie Ruxandra Șerban.

„The Gray House este o poveste reală nedivulgată, despre trei eroi aboliţionişti uimitor de curajoşi din Războiul Civil, care s-au întâmplat să fie femei. Având o pasiune pentru istorie, este întotdeauna satisfăcător din punct de vedere personal să împărtăşesc poveşti bogate şi complexe despre eroii neînsemnaţi ai Americii. Sunt încântat să mă alătur forţelor cu prietenii mei Leslie Greif şi Morgan Freeman, cu care am avut un mare succes, pentru a produce această saga importantă şi epică”, a declarat Kevin Costenr, pentru Deadline.

Deocamdată nu s-au oferit detalii despre locațiile în care se filmează „The Gray House”.

Actorii români, chemați la casting pentru pelicula „The Gray House”

În perioada februarie - aprilie 2023, producătorii filmului „The Gray House” au anunțat un casting pentru actori români. Potrivit thecastlist.com, s-au căutat actori români profesioniști de teatru și cinema, consacrați sau mai puțin cunoscuți, absolvenți și tineri care își doresc o carieră în domeniu. S-au căutat persoane cu vârste cuprinse între 10 și 70 de ani.

România este una dintre destinațiile preferate de casele de producție când vine vorba de filme. Cât mai mulți regizori preferă să lucreze la noi în țară cu personal propriu, cât și cu români.

Casa de producţie Castel Film din România este foarte importantă pentru Europa de Est şi apreciată la nivel internaţional pentru realizări precum: Cold Mountain (2003), Borat (2006), Hatfields & McCoys (2012), The Nun (2018) sau Around The World In 80 Days (2021).

Kevin Costner nu este pentru prima dată în România. El a colaborat în 2011 cu ceeași casă de producție pentru Hatfield & McCoys, tot un film istoric, în care a fost actorul principal.

