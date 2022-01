Kim Jong-un ar fi slăbit mai mult și pare alt om. Cum arată liderul nord-coreean, care ar fi cântărit cândva 140 de kilograme

Kim Jong-un pare că fi dat jos mai multe kilograme. Dictatorul Coreei de Nord are 37 de ani în prezent, iar în fotografiile publicate online de agenția de presă de stat KCNA (Korean Central News Agency) ar arăta „mai slab ca oricând”, a relatat presa străină. Se estima că ar fi avut undeva la 140 de kilograme în 2020.

Kim Jong-un a împlinit un deceniu de când a preluat puterea, după moartea tatălui lui în 2011. La sfârșitul lunii decembrie 2021, el a convocat o reuniune a Partidului Muncitoresc, aflat la conducere, în contextul în care regimul se confruntă cu provocări economice importante din cauza sancţiunilor internaţionale impuse Phenianului, cu dezastre naturale şi perturbări din cauza pandemiei COVID-19, a relatat News.ro.

Agenția de presă de stat KCNA a publicat fotografii cu el din timpul acestei reuniuni, în care pare de nerecunoscut, fiind mai suplu comparativ cu apariția lui publică anterioară.

Totodată, din cauza crizei alimentare şi economice, liderul nord-coreean a transmis cetățenilor, care se confruntă deja cu foametea, că va reduce consumul de alimente și că aceștia „trebuie să mănânce mai puțin” în următorii ani, conform Washington Examiner, lucru pe care și dictatorul l-ar pune în practică astfel încât să fie un bun exemplu pentru populație, a scris Daily Mail.

Sunt însă și zvonuri care circulă în presa internațională sau pe rețelele de socializare cum că liderul de la Phenian ar fi, de fapt, bolnav, sau că aceea ar fi sosia lui sau chiar s-a speculat că imaginile ar fi prelucrate și editate de aparatul de propagandă.

